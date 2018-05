Gli iscritti del MoVimento 5 Stelle hanno votato sì al contratto di governo proposto da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per l’alleanza con la Lega. Più del 94% degli iscritti ha votato positivamente a quello che viene definito il contratto “per il governo del cambiamento”. La notizia è stata riferita in un post sul blog delle stelle dallo stesso capo politico del MoVimento, Luigi Di Maio. Che parla inoltre di una “grande partecipazione durante tutta la giornata”. Oggi era possibile votare sulla piattaforma Rousseau, a partire dalle 10 di questa mattina e fino alle 20, per tutti gli iscritti, per poter dare il loro parere sul contratto di governo.

A votare sono stati poco meno di 45mila iscritti. “Come certificato dal notaio che ha garantito la regolarità del voto – afferma Di Maio – hanno partecipato alla votazione su Rousseau 44.796 persone che ringraziamo una ad una. 42.274 hano votato sì e 2.522 no. Il MoVimento 5 Stelle approva il Contratto per il Governo del Cambiamento”. Di Maio ha anche dato i risultati in diretta su Facebook, parlando di un "plebiscito" e di un "grandissimo risultato di fiducia e di entusiasmo". "Con questa votazione – aggiunge – diamo il via alla firma del contratto di governo e ci mettiamo al lavoro per la squadra di governo".

“Siamo a pochi passi dal realizzare i punti del nostro programma e sono molto orgoglioso – continua Di Maio – Non so se andrò a fare il presidente del Consiglio ma abbiamo portato a fare il presidente del Consiglio il nostro programma”. Il capo politico del M5s si sofferma anche sui punti del programma, ricordando quelli più cari al suo partito e spiegando che quello che arriva ora è "il momento del coraggio".

Nel post sul blog delle stelle si legge ancora: