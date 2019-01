Luca e Silvana sono finalmente marito e moglie. Hanno pronunciato il loro “sì” in una chiesa di Bolzano il 5 gennaio scorso, dopo che per anni hanno lottato contro pregiudizi e ostacoli per potersi sposare. E la storia di Luca e Silvana, entrambi affetti da Sindrome di Down, presto diventerà anche un film. Un documentario con la regia di Stefano Lisci che racconterà di questa storia simbolo del riscatto della disabilità e di un amore che è andato avanti nonostante le difficoltà. Il 5 gennaio scorso Silvana, 44 anni, ha indossato l’abito bianco che sognava e col suo bouquet di rose rosse è arrivata davanti alla chiesa dei Domenicani dove ad attenderla c’era il suo Luca, 55 anni, elegantissimo in abito scuro, gilet e cravatta grigio perla. A celebrare le nozze il parroco don Mario Gretter, conosciuto dallo sposo molto tempo fa, quando con il papà andava a messa a Regina Pacis. Il matrimonio tra Luca e Silvana rappresenta il coronamento di un amore scoppiato una decina di anni fa. La coppia si è conosciuta a Bolzano, al convitto di via Fago, dove entrambi vivevano l’esperienza di ospitalità temporanea per sviluppare l’autonomia dei ragazzi con Sindrome di Down. Un po’ di tempo trascorso insieme ed è nato l'amore.

Raccolta fondi in rete per realizzare il film "Luca+Silvana" – “Di Luca mi fido, mi accontenta sempre. È bellissimo e lo amo”, ripete sempre Silvana. “Lo so dal primo giorno che mi sono innamorato, siamo una coppia, vogliamo stare insieme”, racconta da parte sua Luca. Dalla parte della coppia c’è sempre stata la mamma di Silvana, che parla di Luca (orfano di entrambi i genitori) come di un uomo affidabile e che ha fatto di tutto per rendere la figlia il più indipendente possibile e l'ha aiutata a coronare il sogno del matrimonio col suo amato. E adesso questo amore così speciale diventerà un film: “Questa storia conquista per la semplicità dei sentimenti, per le difficoltà e i pregiudizi che hanno dovuto affrontare”, il commento del regista Stefano Lisci. Per sostenere la realizzazione del film "Luca+Silvana" è stata lanciata una campagna di raccolta fondi.