L’Ordine dei Medici di Roma ha denunciato alla procura della Repubblica il giornalista pubblicista Adriano Panzironi per abuso della professione medica. Ad annunciarlo è stato il presidente Antonio Magi che ha spiegato che la procura ha agito in seguito ai numerosi esposti ricevuti. In particolare – ha specificato Magi – è stato segnalato “il fatto che un giornalista dia consigli di natura sanitaria con modalità tipiche di un medico”. Adriano Panzironi, giornalista ideatore di “Life120”, da tempo afferma che è possibile curare malattie come l'Alzheimer e il diabete con speciali integratori ed è arrivato a elaborare una particolare dieta che promette di allungare la vita fino a 120 anni. Un regime alimentare che sostanzialmente si fonda sulla riduzione dei carboidrati, abilmente pubblicizzato sui social e in televisione, che ha scatenato critiche di medici e biologi, che accusano il suo metodo di non avere alcuna base scientifica e quindi di mettere in pericolo chi lo utilizza.

In seguito a queste polemiche e critiche che hanno coinvolto anche l'Ordine dei giornalisti del Lazio per il pubblicista è arrivata la denuncia dell'Ordine dei medici della Capitale. L'Ordine ha chiesto anche spiegazioni ai tanti dottori che hanno aderito al cosiddetto “metodo Panzironi”, consigliando gli integratori ai propri pazienti. Panzironi ha racchiuso tutta la sua teoria in un libro: “Vivere 120 anni. Le verità che nessuno vuole raccontarti”: all’interno si trovano consigli che vanno dalla totale eliminazione dei carboidrati all'assunzione dei suoi integratori per guarire da una serie di malattie. Accusato da più parti di essere un millantatore, in questi anni Panzironi ha continuato a pubblicizzare la sua teoria grazie alla trasmissione “Il cerca salute”, in onda sui canali satellitari e in replica ogni settimana in numerose emittenti locali di tutta Italia.