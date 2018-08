Paura a Londra, dove un’auto si è schiantata contro le barriere che circondano il Parlamento di Westminster, nel centro della capitale britannica. A bordo del veicolo c’era un uomo che, secondo quanto reso noto da Scotland Yard, è stato subito arrestato. Si tratta di un uomo di colore che indossava una camicia e un giaccone con il cappuccio. Sarebbero stato trascinato incolume fuori dall'auto. Sul posto è intervenuta la polizia che ha circondato l'auto e l'ha perquisita. Alcune persone che si trovavano nella zona del Parlamento (che attualmente è chiuso per la pausa estiva) sarebbero rimaste ferite. Tutta la zona è stata fatta evacuare.

Lo schianto questa mattina – Lo schianto è avvenuto alle 7.37 ora locale di martedì mattina, quando in Italia erano le 8,37. Nelle zone circostanti, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato approntato un cordone di sicurezza. Sui social sono apparse alcune immagini che mostrano la polizia mentre allontana i passanti dalla zona dell’incidente. Per il momento non è stata resa nota la natura dell'incidente: le indagini sono in corso. Secondo alcune testimonianze riportate dai media britannici, l'auto avrebbe imboccato una strada chiusa che conduce alla zona protetta di Westminster e deliberatamente, ad alta velocità, si sarebbe schiantata contro le barriere.

Feriti alcuni pedoni – "Alle 7.37 di questa mattina, una macchina si è schiantata contro le barriere di sicurezza della sede del Parlamento. Il conducente, un uomo, è stato arrestato. Un certo numero di pedoni sono stati feriti", è quanto riporta la Polizia inglese su Twitter. Nessuno per il momento è considerato in pericolo di vita. Chiusa la stazione della metropolitana di Westminster.