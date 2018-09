L’ultimo incidente mortale sulle strade di Livorno risale alle 3.45 di domenica. E l’ultima vittima è una ragazza del posto che fra qualche giorno avrebbe compiuto venticinque anni. Si chiamava Denise Fugi e quella notte stava tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici quando, mentre viaggiava a bordo del suo scooter, si è scontrata frontalmente con un’auto all’altezza della Rotonda d’Ardenza. Denise è morta a causa delle lesioni riportate nell’incidente. I soccorritori hanno tentato di rianimarla sull’asfalto, ma non c’è stato nulla da fare. A ricostruire quanto accaduto sono i quotidiani locali, secondo cui la giovane stava tornando da una serata con gli amici in un locale di Livorno. Denise Fugi, barista e cameriera che aveva lavorato in diversi locali di Livorno, secondo una prima ricostruzione da sola in sella allo scooter avrebbe invaso l’altra corsia nel tratto compreso fra i Tre Ponti e la Rotonda. Forse un colpo di sonno e forse una disattenzione alla guida del motorino l’hanno fatta schiantare contro un’auto. L’impatto è stato violentissimo.

L'ultima serata in discoteca e il dolore degli amici – Denise lavorava in un ristorante da qualche tempo e anche sabato sera aveva servito ai tavoli. Poi, dopo il lavoro, aveva deciso con gli amici di andare alla discoteca “Precisamente a Calafuria” per l’evento di fine estate. “Voleva svagarsi dopo il lavoro”, hanno detto addolorati gli amici, che domenica mattina si sono svegliati con quella tragica notizia. Denise aveva pubblicato video e foto su Instagram fino a poco prima del dramma. “Stasera è andata così”, recitava l’ultima Instagram story pubblicata poco dopo le 3 di notte nel locale con la musica techno in sottofondo e le amiche intorno che ballavano. Tutto si è fermato mezz’ora dopo quel video su Instagram. “Una strage continua, un dolore senza fine”, ha scritto il sindaco Filippo Nogarin sulla sua pagina Facebook. “Sarai sempre con noi”, ripetono gli amici di Denise tra commenti, post e foto sui social. “Porti via uno dei sorrisi più belli incontrati durante la mia vita”, il post di un’amica. E un altro: “Eri favolosa, il tuo ricordo vivrà dentro ognuno di noi”.