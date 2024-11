Processo Filippo Turetta, in diretta oggi la requisitoria e la richiesta di condanna per l’omicidio Cecchettin

Riprende il processo a carico di Filippo Turetta, il 23enne di Torreglia che nel novembre 2023 ha ucciso con diverse coltellate la sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin. Oggi prenderà la parola il pm Petroni depositerà una maxi-memoria per ripercorrere le fasi dell’inchiesta: le prove raccolte a Barcis (Pordenone), luogo del ritrovamento del corpo di Cecchettin, e quelle ritrovate sulla macchina, sul pc e sul telefono di Turetta. Sempre oggi potrebbe chiedere per lui l'ergastolo.

Poi, toccherà agli avvocati della famiglia: Stefano Tigani, che rappresenta Gino Cecchettin, papà della vittima, Nicodemo Gentile per la sorella Elena Cecchettin, Piero Coluccio per lo zio Andrea Camerotto, Antonio Cozza per la nonna paterna. Martedì sono in le arringhe della difesa con Turetta che dovrebbe riprendere la parola. La sentenza è attesa per il 3 dicembre.