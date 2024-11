Processo Turetta, in diretta oggi l’arringa della difesa: pm ha chiesto l’ergastolo per l’omicidio Cecchettin

Il pm Andrea Petroni ha chiesto la condanna all’ergastolo per Filippo Turetta, il 22enne a processo per l’omicidio dell’ex fidanzata Giulia Cecchettin. Ci sono infatti motivi ben precisi secondo il magistrato per i quali il 22enne merita di passare il resto della vita dietro le sbarre.

L'imputato "aveva tutte le possibilità e gli strumenti culturali per scegliere", ha detto prima di pronunciare la richiesta di condanna: "Andava a scuola in quelle che frequentano anche i vostri figli, si stava per laureare. Turetta è a credito, non è tra chi non ha mai avuto una chance o ha conosciuto la sopraffazione".

Ha agito con crudeltà e con un’azione omicidiaria di "almeno venti minuti".