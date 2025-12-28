Manovra 2026, in diretta l’esame alla Camera: domani il voto sulla fiducia

La manovra 2026 va avanti a passo spedito verso l'approvazione finale, che dovrebbe arrivare martedì 30 dicembre, entro le 13. Questa sera il governo porrà la questione di fiducia sul testo.

Intanto sono ripresi i lavori sulla manovra in commissione Bilancio a Montecitorio. In corso la discussione sul complesso degli emendamenti (circa 949 dalle opposizioni), a seguire ci saranno i pareri dei relatori e del governo e le votazioni. Entro le 15 sarà dato il mandato ai relatori (Andrea Barabotti della Lega, Andrea Mascaretti di Fdi e Roberto Pella di FI) a riferire in Aula. Alle 16 la legge di bilancio, già approvata al Senato, sarà in Assemblea per l'avvio della discussione generale. Più tardi, intorno alle 19, è attesa l'apposizione della questione di fiducia, che sarà votata domani.

Dopo il vaglio delle ammissibilità, sul tavolo della commissione Bilancio alla Camera sono rimasti circa 790 emendamenti: 158 sono stati dichiarati inammissibili. Tutte le proposte di modifica, avanzate dalle opposizioni, saranno respinte dalla maggioranza: in Aula è atteso un testo ‘blindato', senza cambiamenti rispetto alla versione approvata in Senato, per consentire la conversione in legge della manovra economia senza rischi di esercizio provvisorio.