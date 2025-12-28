Manovra 2026, in diretta l’esame alla Camera: domani il voto sulla fiducia

In diretta la Manovra 2026 alla Camera, oggi la legge di bilancio arriva in Aula: alle 16 è previsto l'inizio della discussione generale, che durerà circa tre ore. Poi l'esecutivo porrà la questione di fiducia. Il voto finale sulla legge, che vale 22 miliardi, è atteso martedì 30 dicembre. Tutte le novità in arrivo, dalle pensioni al taglio Irpef, passando per i nuovi bonus, rottamazione quinquies delle cartelle e gli aumenti di stipendio. Dopo il vaglio delle ammissibilità, sul tavolo della Commissione Bilancio alla Camera sono rimasti circa 790 emendamenti, dei 942 presentati ieri dalle opposizioni: 158 sono stati dichiarati inammissibili. Nessuna delle proposte di modifica verrà accolta: saranno tutte respinte dalla maggioranza, che porterà in Aula un testo ‘blindato', senza alcun cambiamento rispetto alla versione licenziata dal Senato, per consentire la conversione in legge della manovra, nei tempi previsti, evitando così l'esercizio provvisorio.
Cosa c'è nella legge di Bilancio nel capitolo pensioni
Capitolo pensioni. Non è stato scongiurato l'aumento di tre mesi dell'età pensionabile, ma questo avverrà gradualmente: un mese in più nel 2027 e altri due nel 2028. Saliranno poi di 20 euro al mese le pensioni minime. Ma salta la possibilità di andare in pensione di vecchiaia anticipatamente cumulando la rendita della previdenza complementare. Si riducono poi le risorse per l'anticipo pensionistico di lavoratori precoci e usuranti. Nessuna proroga invece per Opzione Donna. Per i giovani neo assunti arriva da luglio l'adesione automatica alla previdenza complementare: avranno 60 giorni per comunicare una decisione diversa. Estesa poi la platea delle aziende che dovranno conferire il Tfr al fondo Inps.
Confermato anche per il 2026 il bonus ristrutturazioni al 50% per la prima casa
Per quanto riguarda la casa, con la legge di Bilancio, ora all'esame della Camera, viene confermato anche per 2026 il bonus ristrutturazioni al 50% per la prima casa; resta al 36% per le altre. Prorogati anche il Sismabonus e il bonus mobili, con uno sconto del 50% fino a 5mila euro.
Sempre per rimanere in tema casa, la cedolare secca sugli affitti brevi resta al 21% per il primo immobile, sale al 26% sul secondo e dal terzo scatta l'attività di impresa. Inoltre anche gli immobili condonati potranno accedere agli incentivi edilizi. Vengono infine stanziate nuove risorse per il Piano casa e arriva un contributo per il sostegno abitativo destinato a genitori separati o divorziati. Sale infine il tetto di esclusione dell'abitazione dall'Isee: sarà di 91.500 euro, che sale a 200mila nelle città metropolitane.
Grimaldi (Avs): "Manovra prudente? Taglia ai poveri per dare ai ricchi"
Quella del governo Meloni "non è una manovra ‘prudente', come dice Giorgetti, ma una scelta di classe: tagli ai servizi, regali fiscali ai più ricchi e miliardi destinati alla corsa al riarmo. Noi di Avs rispondiamo con una contromanovra che redistribuisce risorse: 26 miliardi l'anno da un contributo dell'1,3 per cento sull'1 per cento più ricco, 3 miliardi dagli extraprofitti delle imprese fossili, 750 milioni da quelle belliche", ha detto, esponendo il complesso degli emendamenti in commissione Bilancio, il vicepresidente di Avs alla Camera Marco Grimaldi. "Risorse per salvare sanità, scuola, trasporti, welfare e green. Proponiamo anche di cancellare il Ponte sullo Stretto e investire 5,87 miliardi in 60 km di metro, 140 km di tramvie, 4.500 autobus e treni regionali. Il fisco di Giorgia Meloni oggi pesa su chi lavora e consuma, mentre i super ricchi restano intoccabili. Ma l'84 per cento degli italiani è favorevole a una patrimoniale. È tempo di ascoltarli. Non smetteremo di gridare: tax the rich".
Manovra 2026 in diretta oggi alla Camera, le news dell’ultima ora
La manovra 2026 va avanti a passo spedito verso l'approvazione finale, che dovrebbe arrivare martedì 30 dicembre, entro le 13. Questa sera il governo porrà la questione di fiducia sul testo.
Intanto sono ripresi i lavori sulla manovra in commissione Bilancio a Montecitorio. In corso la discussione sul complesso degli emendamenti (circa 949 dalle opposizioni), a seguire ci saranno i pareri dei relatori e del governo e le votazioni. Entro le 15 sarà dato il mandato ai relatori (Andrea Barabotti della Lega, Andrea Mascaretti di Fdi e Roberto Pella di FI) a riferire in Aula. Alle 16 la legge di bilancio, già approvata al Senato, sarà in Assemblea per l'avvio della discussione generale. Più tardi, intorno alle 19, è attesa l'apposizione della questione di fiducia, che sarà votata domani.
