Manovra 2025, al via oggi l’esame alla Camera in diretta: le novità su pensioni, bonus e tasse nella legge di bilancio

La Manovra 2025 arriva oggi alla Camera, in diretta l'esame del testo della prossima legge di bilancio a Montecitorio con la discussione generale. L'esame proseguirà anche domani, venerdì 20 dicembre con le dichiarazioni di voto e le votazioni per appello nominale alle 11:00: il voto finale è atteso nella serata di domani, o al più tardi sabato mattina. Tutte le novità nella prossima manovra finanziaria su pensioni, irpef e taglio del cuneo fiscale, nuovi bonus e tasse.

Negli ultimi giorni, prima dell'approdo in Aula, si sono registrate alcune polemiche, in particolare sull'emendamento dei relatori che proponeva di innalzare lo stipendio dei ministri non eletti per portarlo a livello dell'indennità dei ministri nominati da parlamentari. Dopo gli attacchi delle opposizioni, il governo ha deciso di modificare il testo dell'emendamento, prevedendo solo un rimborso per le spese di trasferta solo da e per il domicilio/residenza, per i ministri non parlamentari e non residenti a Roma. Altra questione quella dei pedaggi autostradali: è saltata alla dine la proposta del governo, che avrebbe comportato un incremento delle tariffe autostradali dell'1,8% nel 2025. Tra le ultime novità nella manovra anche il bonus elettrodomestici.

08:51 Opposizioni protestano per l'assenza del governo: "Manca di rispetto al Parlamento" Le opposizioni protestano in Aula per l'assenza del governo in apertura della seduta. Dopo la sospensione dei lavori è giunta la sottosegretaria Lucia Albano. "Il governo non c'era alle 8, è un caso di sciatteria istituzionale. Il ministro Ciriani venga a scusarsi", ha detto il dem Federico Fornaro. "Ci uniamo alle considerazione del collega: i banchi della maggioranza, di governo e dell'Aula completamente vuoti, in spregio ai colleghi e alla legge di bilancio", ha detto Valentina Grippo di Azione. "È l'ennesima mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento, chiediamo l'intervento di Fontana", sono state le parole di Leonardo Donno del M5s. A cura di Annalisa Cangemi 08:49 Della Vedova (+Europa) chiede a Fontana di convocare la premier Meloni e il ministro Ciriani "L'assenza del governo in Aula stamattina è inqualificabile e gravissima. In quanto a rispetto istituzionale, siamo già oltre il limite previsto senza che il governo si dimentichi di mettere la sveglia la mattina in cui in Aula c'è la legge di bilancio. Chiedo che il Presidente Fontana convochi la Presidente del Consiglio Meloni e il ministro Ciriani per comunicare loro che il Parlamento della Repubblica non aspetta i comodi del governo". Lo ha detto nell'aula di Montecitorio il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova, commentando l'assenza del governo in fase di discussione generale della legge di bilancio. A cura di Annalisa Cangemi 08:46 Guerra (Pd): "Ore 8 convocata aula, il governo non si presenta. Ma da chi siamo governati?" "Ore 8 convocata aula per tempi ipercompressi della legge di bilancio che sarebbe la legge piu importante dell'anno. Il Governo non si presenta. Adesso lo hanno chiamato. Forse arriva …alle 8.35. Ma da chi siamo governati?", ha detto la deputata democratica Maria Cecilia Guerra stigmatizzando il modo "caotico e irrrispettoso" con cui il governo sta gestendo lamanovra. A cura di Annalisa Cangemi 08:45 Quando ci sarà il via libera definitivo alla Manovra 2025: le tappe verso l'approvazione La manovra del governo è approdata oggi in Aula alla Camera ma il suo iter si profila accidentato e quasi certamente sarà necessario un ritorno in commissione. La maggioranza ha aperto ad aggiustamenti tecnici ma le opposizioni temono possano essere interventi più corposi. L'obiettivo della maggioranza è l'approvazione finale della Camera entro la mezzanotte di venerdì ma non è escluso che possa slittare a sabato mattina. Secondo il calendario della capigruppo, dopo la discussione generale, le votazioni non inizieranno prima delle ore 11, con fiducia. Domani, Venerdì 20 dicembre, dalle 11, si svolgeranno le votazioni per appello nominale, con dichiarazioni di voto alle 9.30. Dalle 12.30 alle 20, invece, previste le votazioni dei restanti articoli, delle proposte emendative e degli ordini del giorno. Dalle 20 alle 21 ci sarà l'esame della Nota di variazioni e dalle 21 alle 22.30 le dichiarazioni di voto e voto finale sul provvedimento. Quindi ci sarà il passaggio al Senato, da lunedì. L'ok finale arriverà tra Natale e Capodanno, presumibilmente il 28 dicembre. A cura di Annalisa Cangemi 08:44 Gadda (Iv): "Opposizioni chiedono rispetto alla presidente del Consiglio" "Mi associo all'intervento dei colleghi, ci ritroviamo a iniziare i lavori 40 minuti dopo" l'inizio concordato, ha detto la deputata di Iv Gadda, prendendo la parola in Aula. "La presidente del Consiglio non dica cose che non sa. Non c'è stato un accordo con le opposizioni di mettere la fiducia, le opposizioni chiedono rispetto. Almeno che ci sia un dibattito, la discussione generale è un momento importante, questa legge di Bilancio ha una serie di errori, probabilmente dovremo tornare in Commissione". A cura di Annalisa Cangemi 08:30 Cosa succede oggi alla Camera per la fiducia alla legge di bilancio Il calendario dei lavori di oggi alla Camera prevede, dalle 8, la discussione generale. Quindi il governo metterà la fiducia, non prima delle 11. A quel punto l'iter proseguirà direttamente nella giornata di venerdì: dalle 9.30 inizieranno le dichiarazioni di voto e poi, dalle 11, la chiama dei deputati per il voto di fiducia. Alle 12.30 di venerdì, inizieranno le votazioni sul provvedimento, compresi gli odg. Dalle 21 previste poi le dichiarazioni di voto e il voto finale della manovra, che a quel punto potrà passare al Senato, la prossima settimana. A cura di Annalisa Cangemi 08:22 Governo assente alla discussione generale sulla legge di Bilancio: seduta sospesa La seduta di questa mattina si è aperta alle 8:11. Il presidente di turno della Camera Rampelli ha constatato l'assenza del governo in Aula. Il deputato Grimaldi ha preso la parola e ha fatto notare i banchi vuoti: "Mancano i soldi per le sveglie", ha ironizzato. "Chiediamo la sospensione dei lavori", ha detto il deputato di Avs. A quel punto la seduta è stata sospesa, e riprenderà alle 8:35. A cura di Annalisa Cangemi 08:15 Dove seguire l'esame della Manovra alla Camera in diretta streaming I lavori di Montecitorio potranno essere seguiti sulladiretta streaming sul sito della Camera oppure si può seguire la diretta dal canale youtube di Fanpage. Per le dichiarazioni di voto e il voto finale, è stata indicata la finestra 21-22.30 di venerdì. Per questo passaggio, su richiesta dell'opposizione, è stata chiesta e ottenuta la diretta televisiva sulla Rai. Restano però alcune incognite, legate al lavoro di riscrittura del testo, partito subito dopo il voto della commissione Bilancio. Se durante l'esame dovessero emergere delle incongruenze che, anche se minime, queste andrebbero corrette, trattandosi di capitoli di spesa. In questo caso il testo dovrebbe necessariamente tornare in commissione prima di tornare in Aula. A cura di Annalisa Cangemi 08:01 Manovra 2025 alla Camera, al via l'esame della legge di bilancio in diretta La manovra è appena approdata in Aula, con ritardo rispetto alla tabella di marcia. Ora la maggioranza vuole procedere spedita, per arrivare all'approvazione definitiva a Montecitorio venerdì 20. Nella tarda mattinata di oggi è attesa la questione di fiducia. Quindi i lavori proseguiranno venerdì 20 dicembre, con le votazioni per appello nominale dalle 11 (con dichiarazioni di voto alle 9:30). Il voto finale è atteso nella serata di venerdì, dalle 21 alle 22:30. In caso di intoppi e nuovi ritardi il via libera potrebbe arrivare nella mattinata di sabato. Se non ci saranno intoppi, lunedì 23 dicembre ci sarà l'apertura della sessione di bilancio al Senato. Se il timing verrà rispettato, la manovra inizierà a essere esaminata lunedì nella commissione Bilancio di Palazzo Madama, per approdare in Assemblea il 27 dicembre ed essere approvata il successivo sabato 28 dicembre. A cura di Annalisa Cangemi