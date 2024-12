Manovra 2025, in diretta alla Camera il voto di fiducia: le novità su pensioni, Irpef e nuovi bonus

In diretta la manovra 2025 alla Camera per l'approvazione: il voto finale è atteso in serata; alle 9:30 di oggi, 20 dicembre, iniziano le dichiarazioni di voto sulla fiducia. La discussione proseguirà nel pomeriggio, e alle 21 dovrebbero iniziare le dichiarazioni di voto finali. La votazione è prevista attorno alle 22.30. Questi ultimi due passaggi saranno anche trasmessi in diretta sulla Rai. Tutte le novità nella prossima legge di bilancio su pensioni, Irpef e taglio del cuneo fiscale, Ires, nuovi bonus e tasse. L'iter di approvazione della manovra finora si è rivelato più complicato del previsto: dopo l'approvazione in programma oggi il testo passerà al Senato, dove ripartirà dalla commissione Bilancio.

Nella legge di bilancio 2025 la maggior parte delle risorse sono dedicate alla conferma del taglio del cuneo e dell'Irpef a tre aliquote, ma hanno trovato spazio diversi interventi sull'Ires, sulla compensazione dei ministri non eletti, ma anche sull'Assegno di inclusione, tra le altre cose.

Il voto sulla Manovra 2025 alla Camera, in diretta l'approvazione:

10:50 Come cambiano le pensioni dal 2025 con la prossima legge di bilancio Nella manovra 2025 non ci saranno grandi interventi in materia di pensioni. Il pensionamento anticipato resta quello disponibile lo scorso anno: le uscite previste dalla riforma Fornero, oltre a Quota 103, Opzione donna e Ape sociale. Le pensioni minime aumenteranno di appena 1,90 euro al mese, da 614,77 euro a 616,67 euro mensili. In più, coloro che sono del tutto in regime contributivo potranno cumulare i contributi della previdenza obbligatoria e di quella complementare (i fondi pensione privati) per raggiungere i requisiti necessari a lasciare il lavoro: 64 anni di età, 20 anni di contributi e un assegno pensionistico che vale almeno tre volte quello minimo. A cura di Luca Pons 10:25 Dove seguire l'approvazione della Manovra 2025 alla Camera in diretta streaming La legge di bilancio 2025 sarà discussa alla Camera dei deputati. Perciò, l'intero svolgimento dei lavori si può seguire sul sito della Camera, nella sezione dedicata alla diretta streaming, oppure anche dal canale Youtube di Fanpage. Stando al programma deciso dalla conferenza dei capigruppo, la votazione sulla fiducia inizierà attorno alle ore 11. La discussione proseguirà nel pomeriggio, e alle 21 dovrebbero iniziare le dichiarazioni di voto finali. La votazione è prevista attorno alle 22.30. Questi ultimi due passaggi saranno anche trasmessi in diretta sulla Rai. A cura di Luca Pons 10:06 Fratoianni (Avs): "Manovra senza visione politica, in Italia serve patrimoniale" "C'è un approccio ragionieristico alle leggi di bilancio, non da oggi. Manca la lettura politica, un disegno dietro. La legge di bilancio dovrebbe essere un distillato di politica, indicare la direzione in cui muoversi. Invece c'è una rinuncia della politica alla sua funzione. In un Paese in cui aumentano i miliardari e aumentano i poveri, secondo noi bisogna passare dalla leva fiscale. Diciamolo: patrimoniale. Si può discutere delle modalità, si può fare una patrimoniale anche contro le grandi ricchezze della criminalità organizzata". Lo ha detto Nicola Fratoianni, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, intervenendo in dichiarazione di voto sulla fiducia alla manovra. A cura di Luca Pons 09:55 Cosa è successo durante la discussione alla Camera il 19 dicembre Il testo della manovra 2025 è arrivato alla Camera ieri, 19 dicembre. La discussione è iniziata con il ‘piede sbagliato', poiché i deputati erano convocati alle 8 ma nessun esponente del governo si è presentato. Dopo una prima sospensione dei lavori, è stato necessario aspettare fino alle 9.30 circa perché arrivassero il ministro dell'Economia Giorgetti e quello ai Rapporti con il Parlamento Ciriani. Nel corso della mattinata si è temuto che arrivasse un altro intoppo: c'è stato il rischio che il testo del ddl dovesse tornare alla commissione Bilancio della Camera, per una copertura mancante. Invece, la Ragioneria generale dello Stato ha stabilito che non ce n'era bisogno, perché in un'altra sezione c'era una "sovracopertura" da 100 milioni di euro. Verso le 13 il governo ha posto la questione di fiducia. A cura di Luca Pons 09:31 La Manovra 2025 alla Camera, il voto finale in diretta: le ultime news La legge di bilancio per il 2025 è arrivata al momento decisivo alla Camera: oggi, 20 dicembre, dalle 9.30 partono le dichiarazioni di voto per la questione di fiducia posta dal governo Meloni. Parleranno tutti i gruppi parlamentari. I lavori proseguiranno poi a ritmo serrato per tutto il giorno. La votazione finale è attesa attorno alle 22.30 di oggi, a meno di ulteriori sorprese e slittamenti. Il tempo a disposizione non è molto: se tutto procede senza intoppi, la previsione è di arrivare al voto di approvazione definitiva del Senato nei giorni dopo Natale. A cura di Luca Pons