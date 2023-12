Manovra 2024, oggi l’esame alla Camera: tutte le novità su pensioni, stipendi e nuovi bonus, news in diretta

"Stiamo lavorando per una soluzione positiva del Superbonus, che tuteli le imprese ed eviti ai cittadini il rischio di dover restituire allo Stato soldi per i lavori non conclusi". Lo dice in una intervista a "il Giornale", il ministro degli esteri, Antonio Tajani. "Forse già nel prossimo consiglio dei ministri si potrebbe arrivare ad una soluzione con un provvedimento autonomo", aggiunge parlando del vertice di governo in programma nel pomeriggio. Finora una proroga per il Superbonus non ha trovato spazio né in Manovra né nelle ultime bozze circolate del decreto Milleproroghe.