Manovra, Giorgetti dice che le modifiche fatte in Senato "hanno migliorato i saldi di finanza pubblica". Il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto che l'esame della manovra in Senato ha prodotto una serie di cambiamenti che hanno prodotto "un miglioramento di tutti i saldi di finanza pubblica".

A cura di Annalisa Cangemi

È ricominciato oggi, dopo la pausa di Natale e Santo Stefano l'iter della manovra 2024, che entro Capodanno deve essere approvata da Montecitorio senza cambiare il testo licenziato venerdì 22 dicembre da Palazzo Madama, per evitare l'esercizio provvisorio. L'esame alla Camera è iniziato venerdì in commissione dove è prevista una maratona, per poi passare da domani in aula. Il via libera definitivo in assemblea al testo è fissato dalla conferenza dei capigruppo per venerdì 29 dicembre entro le 19.

Il ministro dell'Economia Giorgetti è intervenuto alla Camera per la sua relazione sulla manovra in commissione Bilancio, come richiesto dalle opposizioni. Al suo arrivo, circondato dai giornalisti e dai fotografi, si è lasciato andare a una battuta: "Ho interrotto le ferie a qualcuno".

"L'esame" da parte del Senato della legge di bilancio "ha prodotto una serie di cambiamenti che determinano nel complesso un miglioramento di tutti i saldi di finanza pubblica", ha dichiarato il titolare del Mef. Il saldo di competenza ammonta "a 198,9 miliardi nel 2024, a 165,3 miliardi nel 2025, a 131,6 miliardi nel 2026", mentre "il corrispondente saldo di cassa ammonta a 250 miliardi nel 2024, 209 miliardi nel 2025 e 176,1 miliardi nel 2026", ha precisato poi Giorgetti.

Ha quindi citato le modifiche sopraggiunte nell'esame di Palazzo Madama e tra l'altro le misure sulla previdenza di medici, dipendenti di enti locali, maestri e ufficiali giudiziari ma anche le misure a contrasto del disagio abitativo o quelli relativi alle infrastrutture. Secondo il ministro leghista, il disegno originario della legge di bilancio, dopo le modifiche apportate dal Senato "ha mantenuto intatta sostanzialmente la quadratura e l'impianto della nostra proposta" e "ovviamente il governo lo valuta favorevolmente".

"Sono contento di partecipare a una seduta molto partecipata dei lavori della commissione Bilancio della Camera. Sono poi aperto a rispondere a ogni altro tipo di informazione, anche in riferimento al Mes e alla governance europea, argomenti di grande interesse", ha affermato, aggiungendo: "Giustamente il ministro deve dare conto al Parlamento che è organo sovrano".