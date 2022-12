Manovra del governo Meloni, oggi la discussione alla Camera dopo gli emendamenti: la diretta

La manovra del governo Meloni approda oggi in Aula alla Camera, anche se potrebbero esserci ritardi perché il testo, per via di un emendamento che stanzia 450 milioni per i Comuni approvato per sbaglio, dovrebbe tornare in commissione Bilancio, per correggere l'errore, perché quei fondi non ci sono. Tra le norme che hanno trovato il via libera in commissione c'è una nuova stretta sul reddito di cittadinanza: viene cancellata l'offerta di lavoro ‘congrua'. C'è inoltre la proroga al 31 marzo dello smart working , ma solo per i fragili. Tra le ultime modifiche anche l'eliminazione del tetto di 60 euro per il Pos, per cui restano le multe per i commercianti. I tempi sono stretti, l'esecutivo vuole a tutti i costi evitare l'esercizio provvisorio: la legge di bilancio va approvata entro il 31 dicembre. Per accelerare il governo dovrebbe ricorrere al voto di fiducia in modo da chiudere l'esame prima di Natale. Il testo passerà poi all'esame del Senato che si terrà tra il 27 e il 31 dicembre.

