È Samuel Pregnolato, classe 1984 di Quarona (Vercelli), la vittima del maltempo nel Vercellese. Disperso dalla scorsa notte, il suo cadavere è stato ritrovato nel pomeriggio sulla riva del fiume Sesia, in località Bettole, frazione di Borgosesia. Il ragazzo si trovava tra Doccio e Crevola, frazioni di Quarona, in auto col fratello quando è avvenuto il dramma: una parte della strada, attorno alle 2,30, ha ceduto per la forza dell'acqua. I ragazzi sarebbero riusciti ad uscire dall’abitacolo, ma uno viene risucchiato dal fiume Sesia in piena, l’altro (Nicolas, 21 anni) invece riesce in extremis ad aggrapparsi a un ramo e si salva. Sotto choc, il giovane ha raccontato ai soccorritori l'accaduto. Pochi minuti fa il ritrovamento del corpo di Samuel.