La guerra a Gaza in diretta, Global Sumud Flotilla: “Governi avvertono i partecipanti di imminente attacco di Israele”

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra a Gaza e le notizie dell'ultima ora oggi giovedì 25 settembre dopo l'assalto finale dell'esercito israeliano nella Striscia. Ieri la Global Sumud Flotilla ha fatto sapere che i governi hanno avvertito i partecipanti di "imminente attacco" da parte dello stato ebraico dopo gli attacchi già condotte nella notte tra martedì e mercoledì contro 11 imbarcazioni battenti bandiera UK, Italia e Polonia.
In risposta all'incidente, il governo italiano ha annunciato l'invio di una fregata militare "per garantire assistenza" ai connazionali coinvolti. La premier Giorgia Meloni, intervenuta prima del suo discorso all'Assemblea generale dell'ONU, ha però duramente criticato l'iniziativa definendola "gratuita, pericolosa e irresponsabile". "Non sono stupida – ha dichiarato Meloni – non si può rischiare l'incolumità delle persone per iniziative che sembrano fatte non per consegnare gli aiuti, ma per creare problemi al governo italiano". La segretaria del Pd Elly Schlein ha replicato accusando la premier: "È irresponsabile aver trascinato l'Italia sulle posizioni di Netanyahu".
Il ministro della Difesa Guido Crosetto è atteso oggi in Parlamento per riferire sull'accaduto, mentre il titolare della Farnesina Antonio Tajani sta mediando con Tel Aviv per organizzare la consegna degli aiuti umanitari attraverso Cipro. Sul fronte internazionale, Donald Trump ha gelato il premier israeliano Netanyahu dichiarando che non sosterrà "nessuna annessione della Cisgiordania". Intanto, continuano i bombardamenti e le uccisioni nella Striscia di Gaza.
“Ho parlato di Gaza a scuola e i genitori mi hanno chiamata ‘sinistroide’”: la denuncia di una docente
Laura, insegnante di scuola media a Palermo, vorrebbe parlare di Gaza ai suoi alunni, ma riuscirci è tutt’altro che facile. Tra le accuse dei genitori e le pressioni della dirigente, cerca di “riportare la scuola al suo ruolo, quello dell’educatore, non del parcheggio per i ragazzi”. Il suo racconto a Fanpage.it.
Anche la Spagna invia una nave militare per proteggere la Flotilla
La Spagna ha annunciato ieri l'invio di una nave della Marina Militare per proteggere la Sumud Flotilla diretta verso Gaza, seguendo la decisione già presa dall'Italia. L'iniziativa mira a garantire la sicurezza dei convogli impegnati nel tentativo di rompere il blocco israeliano della Striscia.
Il premier Pedro Sánchez ha chiarito da New York, a margine del vertice delle Nazioni Unite, che la nave non avrà funzioni di combattimento contro eventuali attacchi di droni israeliani, escludendo quindi la possibilità di uno scontro militare diretto con Tel Aviv. Tuttavia, la decisione rappresenta un chiaro segnale delle crescenti tensioni diplomatiche tra Spagna e Israele.
"Il governo spagnolo esige il rispetto del diritto internazionale e il rispetto del diritto dei nostri cittadini a navigare nel Mediterraneo in condizioni di sicurezza", ha dichiarato Sánchez durante la conferenza stampa. La nave da intervento marittimo, equipaggiata con tutte le risorse necessarie, salperà dalla base navale di Cartagena e sarà pronta ad assistere la flottiglia o effettuare operazioni di salvataggio se necessario.
Ieri oltre 80 palestinesi uccisi nella Striscia di Gaza
Quella di ieri a Gaza è stata una delle giornate più sanguinose degli ultimi mesi, con oltre 80 palestinesi morti sotto il fuoco israeliano, secondo i dati forniti dagli ospedali locali. La maggior parte delle vittime si è registrata nella città di Gaza.
Il bilancio più grave arriva dal quartiere centrale di Daraj, dove un bombardamento notturno ha colpito un edificio e delle tende utilizzate come rifugio da famiglie sfollate nei pressi del mercato di Firas. Almeno 20 persone hanno perso la vita nell'attacco, tra cui donne e bambini, riferiscono i primi soccorritori. Le forze armate israeliane hanno confermato l'operazione, dichiarando di aver preso di mira due combattenti di Hamas.
Nel frattempo, l'offensiva terrestre prosegue con carri armati e truppe che continuano ad avanzare verso il centro della città di Gaza.
Netanyahu: "All'ONU denuncerò i leader che vogliono dare uno stato ai terroristi"
"All'Assemblea generale delle Nazioni Unite dirò la nostra verità: la verità sui cittadini di Israele, la verità sui nostri soldati e la verità sul nostro Paese. Denuncerò quei leader che, invece di attaccare gli assassini, gli stupratori e i massacratori di bambini, vogliono dare loro uno Stato nel cuore della Terra d'Israele. Questo non accadrà". Lo ha detto – come riporta il Times of Israel – il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sulla pista dell'aeroporto Ben Gurion, prima di salire sul suo aereo per New York.