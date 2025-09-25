La guerra a Gaza in diretta, Global Sumud Flotilla: “Governi avvertono i partecipanti di imminente attacco di Israele”

Gli ultimi aggiornamenti sulla guerra a Gaza e le notizie dell'ultima ora oggi giovedì 25 settembre dopo l'assalto finale dell'esercito israeliano nella Striscia. Ieri la Global Sumud Flotilla ha fatto sapere che i governi hanno avvertito i partecipanti di "imminente attacco" da parte dello stato ebraico dopo gli attacchi già condotte nella notte tra martedì e mercoledì contro 11 imbarcazioni battenti bandiera UK, Italia e Polonia.

In risposta all'incidente, il governo italiano ha annunciato l'invio di una fregata militare "per garantire assistenza" ai connazionali coinvolti. La premier Giorgia Meloni, intervenuta prima del suo discorso all'Assemblea generale dell'ONU, ha però duramente criticato l'iniziativa definendola "gratuita, pericolosa e irresponsabile". "Non sono stupida – ha dichiarato Meloni – non si può rischiare l'incolumità delle persone per iniziative che sembrano fatte non per consegnare gli aiuti, ma per creare problemi al governo italiano". La segretaria del Pd Elly Schlein ha replicato accusando la premier: "È irresponsabile aver trascinato l'Italia sulle posizioni di Netanyahu".

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è atteso oggi in Parlamento per riferire sull'accaduto, mentre il titolare della Farnesina Antonio Tajani sta mediando con Tel Aviv per organizzare la consegna degli aiuti umanitari attraverso Cipro. Sul fronte internazionale, Donald Trump ha gelato il premier israeliano Netanyahu dichiarando che non sosterrà "nessuna annessione della Cisgiordania". Intanto, continuano i bombardamenti e le uccisioni nella Striscia di Gaza.