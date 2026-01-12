Esteri
Iran, proteste e sparatorie di massa: Teheran: “Siamo pronti alla guerra”, Trump: “Vogliono negoziare”, news in diretta

Le ultime notizie in diretta sulle proteste scoppiate in Iran: secondo le Ong sarebbero più di 500 i morti e migliaia di arrestati. Aggiungiamo qui riferimento a blackout di internet e ultime dichiarazioni di Teheran e Trump.

12 Gennaio 2026 10:38
Ultimo agg. 10:44
Gli aggiornamenti in diretta dalle proteste in Iran con le ultime notizie di oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Sarebbero circa 545 accertati e altri 580 da accertare i morti durante la repressione delle manifestazioni nel Paese, secondo l'ong americana Hrana, e quasi 10.700 invece gli arresti. Intanto, il blackout di Internet dura da oltre 80 ore. Teheran è "pronta alla guerra e al dialogo", ha dichiarato il  ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto, a bordo dell'Air Force One, che "i leader iraniani hanno chiamato. Vogliono negoziare, una riunione è in corso di preparazione".

10:42

In Iran centinaia di morti, minacce tra Usa e Teheran ma Trump rivela: “Vogliono negoziare”. Cosa sappiamo

Diverse fonti antigovernative parlano di centinaia di vittime e miglia di arresti in Iran dopo che il regime teocratico ha deciso di reprimere nel sangue le proteste. Minacce reciproche tra Usa e Teheran ma Trump rivela: “Vogliono negoziare, una riunione è in preparazione”.

A cura di Ida Artiaco
10:39

Iran: "Aperti canali di comunicazione con un emissario americano"

Il ministero degli Esteri iraniano afferma che i canali di comunicazione con un emissario americano sono "aperti". Donald Trump nella notte ha detto che l'Iran aveva chiesto di negoziare e che un incontro era in preparazione. "Questo canale di comunicazione tra il nostro ministro degli Esteri (Abbas Araghchi) e l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti è aperto", ha dichiarato il portavoce del ministero Esmaeil Baghaei in un commento trasmesso dalla televisione di Stato.

A cura di Ida Artiaco
