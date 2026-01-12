Iran, proteste e sparatorie di massa: Teheran: “Siamo pronti alla guerra”, Trump: “Vogliono negoziare”, news in diretta

Gli aggiornamenti in diretta dalle proteste in Iran con le ultime notizie di oggi, lunedì 12 gennaio 2026. Sarebbero circa 545 accertati e altri 580 da accertare i morti durante la repressione delle manifestazioni nel Paese, secondo l'ong americana Hrana, e quasi 10.700 invece gli arresti. Intanto, il blackout di Internet dura da oltre 80 ore. Teheran è "pronta alla guerra e al dialogo", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto, a bordo dell'Air Force One, che "i leader iraniani hanno chiamato. Vogliono negoziare, una riunione è in corso di preparazione".