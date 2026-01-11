Iran, nuova notte di proteste. Il presidente del Parlamento: “Se attaccati colpiremo USA e Israele”, le news in diretta

Le ultime notizie sulle proteste in Iran contro il regime degli ayatollah. Le strade di Teheran e di numerose altre città iraniane sono tornate a riempirsi di manifestanti anche la scorsa notte nell'ambito delle proteste scoppiate oltre due settimane fa, diventate nel giro di pochi giorni la più ampia mobilitazione contro la Repubblica Islamica degli ultimi tre anni almeno. Nonostante un blackout quasi totale di Internet e una repressione sempre più dura, migliaia di persone hanno sfidato le forze di sicurezza, scandendo slogan contro le autorità religiose e il potere della Guida Suprema.

Secondo quanto riportato da Afp e confermato da immagini e testimonianze verificate da media internazionali, nella notte di sabato la risposta dello Stato avrebbe fatto segnare un salto di qualità. Le forze di sicurezza avrebbero intensificato l’uso della forza in diversi quartieri della capitale, ma anche in grandi centri come Mashhad, la seconda città del Paese. Diversi video mostrano scontri violenti, colpi d’arma da fuoco, barricate improvvisate e veicoli in fiamme. In alcune zone di Teheran, come Gisha e Punak, i manifestanti sarebbero riusciti per ore a prendere il controllo delle strade, urlando slogan contro il regime.

Il prezzo pagato sarebbe altissimo. Gruppi per i diritti umani parlano di decine di morti solo negli ultimi giorni e di centinaia di feriti. Personale sanitario, che ha parlato in forma anonima, descrive ospedali al collasso e corpi arrivati con ferite da arma da fuoco alla testa e al torace, spesso di giovani tra i 20 e i 25 anni. Secondo fonti della BBC Persian, solo in un ospedale della città di Rasht sarebbero stati portati circa 70 cadaveri in una sola notte.