Musumeci e Piantedosi, le informative oggi in diretta: spiegazioni sull’ICE alle Olimpiadi e la risposta al maltempo

Il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia è intervenuto stamattina nell'aula del Senato, prima dell'informativa di Musumeci: "Le violenze avvenute a Torino sono state gravi, inaccettabili, intollerabili. Le abbiamo condannate subito, senza ambiguità, senza distinguo. Chi aggredisce le forze dell'ordine colpisce lo Stato e va isolato e punito secondo la legge. Su questo non c'è e non ci sarà mai alcuna ambiguità da parte nostra. Ma proprio perché prendiamo sul serio la sicurezza e il lavoro delle donne e degli uomini in divisa, non possiamo accettare ciò che è accaduto ieri alla Camera e oggi in Senato. La maggioranza ha scelto di piegare le regole con la forza dei numeri, trasformando il Parlamento in una dependance dell'esecutivo. È la conferma di un disegno che questa destra persegue dall'inizio della legislatura: ridurre il ruolo del Parlamento, concentrare il potere nel Governo, usare le istituzioni come strumenti di parte. Il passaggio da una semplice informativa, come avvenuto alla Camera, a comunicazioni con voto al Senato non è un dettaglio procedurale. È una forzatura politica e istituzionale, compiuta per trascinare il Parlamento su un terreno scivoloso e trasformare una vicenda grave in propaganda. Questa non è unità nazionale. La verità è che l'appello della Presidente del Consiglio alla collaborazione istituzionale era finto. Era finto perché il Governo ha già un decreto-legge pronto. Era finto perché al Parlamento non si chiede di discutere, ma di ratificare. Era finto perché non si cercava una sintesi, ma una copertura politica a una strategia sulla sicurezza che ha già fallito da tre anni e mezzo. Meloni ci ha chiesto di condividere una strategia fallimentare, di farci corresponsabili di una linea che ha prodotto più propaganda che sicurezza reale. E oggi questa operazione è apparsa con tutta evidenza. Si vota su Torino in modo strumentale, mentre si nega il voto su Niscemi, si impedisce un pronunciamento sulle alluvioni, si salvano Musumeci e Schifani dalle loro responsabilità politiche. Due pesi e due misure. Si vota quando serve a coprire i fallimenti della destra. Si fugge dal voto quando emergono le responsabilità della destra. E tutto questo si inserisce in un disegno più ampio che non possiamo fingere di non vedere: rafforzare l'esecutivo indebolendo il Parlamento, delegittimare la magistratura, costruire un clima di sospetto permanente verso il dissenso. Questo è il modello Trump applicato all'Italia: l'emergenza come metodo, il nemico interno come narrazione, la paura come collante politico. Noi diciamo con chiarezza che non ci stiamo. La sicurezza non si costruisce fuori dallo Stato di diritto. Si costruisce dentro lo Stato di diritto, rispettando la costituzione, l'equilibrio tra i poteri, il ruolo del Parlamento. Siamo di fronte ad un governo che usa due pesi due misure, che chiede unità istituzionale ma usa il Parlamento per la propria propaganda".