Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace”. Prossima settimana nuovo incontro delegazioni Usa e Kiev, news in diretta

"L'Ucraina è pronta per la pace. Ringrazio il presidente Donald Trump per l'ottimo incontro. Abbiamo avuto una discussione approfondita su tutte le questioni e apprezziamo molto i progressi compiuti dalle squadre americana e Ucraina nelle ultime settimane". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Un ringraziamento speciale va a Steve Witkoff e Jared Kushner per il loro impegno e la loro dedizione, nonché alla nostra squadra, in primis a Rustem Umerov e Andrii Hnatov".

"Abbiamo discusso tutti gli aspetti del quadro di pace e ottenuto risultati significativi. Abbiamo anche discusso la sequenza delle azioni future.Abbiamo convenuto che le garanzie di sicurezza sono fondamentali per il raggiungimento di una pace duratura e i nostri team continueranno a lavorare su tutti gli aspetti", ha spiegato.

"Abbiamo concordato che i nostri team si riuniranno già la prossima settimana per finalizzare tutte le questioni discusse. – ha aggiunto – Abbiamo anche concordato con il presidente Trump che ospiterà i leader ucraini ed europei a Washington nel mese di gennaio".