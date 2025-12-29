Guerra Ucraina-Russia, Zelensky: “Pronti per la pace”. Prossima settimana nuovo incontro delegazioni Usa e Kiev, news in diretta

Le notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina e i negoziati con gli Stati Uniti: gli aggiornamenti in diretta di oggi, lunedì 29 dicembre. Il presidente Usa Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno compiuto passi avanti verso un accordo che metta fine al conflitto, ma i punti chiave restano ancora irrisolti.
I due si sono incontrati ieri a Mar-a-Lago, in Florida. Tra gli aspetti ancora da definire ci sono il destino della regione del Donbass, rivendicato da Mosca, l'area di libero commercio, e il futuro della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Non è chiaro se il presidente russo Vladimir Putin accetterebbe l'accordo.
Media: "Esplosioni vicino aeroporto militare russo di Khanskaya"
Sono state registrate alcune esplosioni presso l'aeroporto militare di Khanskaya, vicino alla città di Maykop, nella Russia meridionale.
Secondo quanto riportato dal quotidiano indipendente russo Astra, i residenti hanno segnalato esplosioni all'interno della città e un attacco al vicino aeroporto che si trova a circa 290 chilometri (180 miglia) dall'Ucraina e a circa 450 chilometri (280 miglia) dal territorio controllato dall'Ucraina nella provincia di Zaporizhia.
Nel frattempo, secondo quanto riportato dal canale Telegram ExileNova+, le sirene antiaeree sarebbero suonate nell'oblast di Tula, nella Russia occidentale, a causa della minaccia di un attacco missilistico balistico. L'esercito ucraino non ha ancora commentato l'attacco.
"L'Ucraina è pronta per la pace. Ringrazio il presidente Donald Trump per l'ottimo incontro. Abbiamo avuto una discussione approfondita su tutte le questioni e apprezziamo molto i progressi compiuti dalle squadre americana e Ucraina nelle ultime settimane". Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.
"Un ringraziamento speciale va a Steve Witkoff e Jared Kushner per il loro impegno e la loro dedizione, nonché alla nostra squadra, in primis a Rustem Umerov e Andrii Hnatov".
"Abbiamo discusso tutti gli aspetti del quadro di pace e ottenuto risultati significativi. Abbiamo anche discusso la sequenza delle azioni future.Abbiamo convenuto che le garanzie di sicurezza sono fondamentali per il raggiungimento di una pace duratura e i nostri team continueranno a lavorare su tutti gli aspetti", ha spiegato.
"Abbiamo concordato che i nostri team si riuniranno già la prossima settimana per finalizzare tutte le questioni discusse. – ha aggiunto – Abbiamo anche concordato con il presidente Trump che ospiterà i leader ucraini ed europei a Washington nel mese di gennaio".
Guerra Ucraina-Russia, le notizie in diretta di lunedì 29 dicembre
All'incontro a Mar-a-Lago Trump era accompagnato dal segretario di stato Marco Rubio, il capo del Pentagono Pete Hegseth, il capo di gabinetto Susie Wiles, il capo dello stato maggiore congiunto, generale Dan Caine, l'inviato Steve Witkoff, il genero di Trump, Jared Kushner, Josh Gruenbaum, dei Servizi generali dell'amministrazione e il consigliere politico Stephen Miller.
Per il team ucraino c'erano il capo negoziatore Rustem Umerov, il ministro dell'Economia Oleksiy Sobolev e il capo di stato maggiore Andriy Hnatov. Nella conferenza stampa organizzata dopo l'incontro, Zelensky ha parlato di "grandi risultati", mentre Trump ha sottolineato il ruolo degli alleati europei, subito dopo consultati, inclusa la premier Giorgia Meloni.