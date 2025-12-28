Ucraina, Trump riceve Zelensky: “Fase finale dei colloqui di pace, negoziato complesso ma non troppo”

“Sarà un accordo forte e ci saranno grandi benefici economici per Kiev” ha assicurato Trump ricevendo Zelensky per un importante colloquio sulle trattative per giungere a una pace nella Guerra tra Ucraina e Russia.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra Ucraina-Russia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Siamo nella fase finale dei colloqui, i negoziati sono complessi ma non troppo" lo ha dichiarato questa sera il presidente USA Donald Trump esprimendo ottimismo mentre riceveva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per un importante colloquio sulle trattative per giungere a una pace nella Guerra tra Ucraina e Russia. "Penso che tutti e due i presidenti, Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, vogliano fare un accordo" ha assicurato Trump in poche battute davanti ai giornalisti prima del colloquio nella sua residenza di Mar-a-Lago in Florida.

I due leader sono apparsi sorridenti stringendosi la mano prima di entrare all'interno della Residenza privata di Trump dove Zelensky è arrivato indossando la giacca per l'occasione. “La mia unica scadenza è risolvere il conflitto, è un negoziato complesso, ma non troppo" ha spiegato il numero uno della Casa Bianca. "Avrò un buon incontro con Zelensky. Sarà un grande incontro. Questo signore ha lavorato molto duramente, con molto coraggio" ha aggiunto indicando Zelensky" ha proseguito Trump, aggiungendo: "Ho risolto 8 guerre, questa è difficile ma siamo nella fase finale del negoziato, ci riusciremo. O finirà o andrà avanti per molto tempo".

"Ci sarà un accordo di sicurezza. Sarà un accordo forte e ci saranno grandi benefici economici per Kiev" ha poi aggiunto Trump assicurando che l'Ucraina avrà "forti" garanzie di sicurezza in caso di un piano di pace e che coinvolgeranno l'Europa perché " Le nazioni europee sono molto coinvolte in questo. I leader europei sono stati fantastici".

Trump ha chiamato Putin prima del colloquio

Prima del colloquio, Trump ha chiamato Putin in una telefonata che è durata oltre un’ora e che avrà un seguito dopo il faccia a faccia con Zelensky. "Vladimir Putin e Donald Trump hanno concordato di parlare di nuovo rapidamente al telefono dopo l'incontro del presidente statunitense a Mar-a-Lago con la squadra ucraina questa sera", ha annunciato infatti il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, aggiungendo: " "Il presidente russo ha concordato con la proposta della parte americana di proseguire i lavori per una soluzione sulla questione ucraina nell'ambito di due gruppi di lavoro creati appositamente".

Le delegazioni di Ucraina e Usa

"Parleremo del piano di pace in 20 punti, il 90% del piano è stato realizzato dai nostri due team e credo abbiano fatto un ottimo lavoro" ha detto invece Zelensky, aggiungendo: "Discuteremo di alcuni punti, tra cui la questione territoriale", Il Presidente ucraino ha detto di voler discutere con il presidente Donald Trump di "strategia e di come procedere passo dopo passo per avvicinarci alla pace".

Al colloquio nella “dining room” del resort Mar-a-Lago, in Florida, sono presenti infatti sia la delegazione americana che quella ucraina: il presidente Donald Trump ha accanto a sé il segretario di Stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth. Gli altri componenti sono il capo dello staff della Casa Bianca, Susie Wiles; il capo dello stato maggiore congiunto, generale Dan Caine; il consigliere Stephen Miller; l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero di Trump, Jared Kushner. La delegazione ucraina è composta, tra gli altri, dal ministro dell'Economia Oleksii Sobolev, da Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa nazionale e capo negoziatore di Kiev nei colloqui di pace, dal primo vice ministro degli Esteri Serhiy Kyslytsya e da Olha Stefanishyna, ambasciatrice ucraina a Washington.