Guerra Ucraina Russia, ultime news di oggi. Kiev: “Russi hanno commesso almeno 5mila crimini di guerra”, Zelensky: “Onu non garantisce sicurezza”

Rodrigo Abd, fotoreporter dell’Associated Press, è stato il primo a entrare a Bucha insieme al collega Vadim Garda. In un’intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera racconta cosa ha visto con i suoi occhi nella cittadina alle porte di Kiev, divenuta simbolo del massacro in Ucraina: "Tutti quelli che sono vivi ora sono stati chiusi in cantina per un mese, nascosti o prigionieri, e sono sopravvissuti. Vogliono tutti parlare, raccontare, parlano con tutti quelli che vedono per strada, qualcuno piange come una fontana, qualcuno non piange nemmeno. Ieri ho visitato un appartamento dove i russi avevano un quartier generale: oggi cucinavano all’aperto, per chi c’era, raccontavano di essere stati per un mese in cantina, senza elettricità né acqua. Ci sono ancora molte cantine che non sono state aperte, più ne apriremo più, ho la sensazione, vedremo orrori. Ci sono molti altri morti, molte altre fosse comuni. Molte altre Bucha".