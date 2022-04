Trovato morto il piccolo Sasha, bambino di 4 anni disperso a Kiev Dopo giorni di ricerche la mamma del bimbo ucraino comunica la tragica notizia: Sasha, il bambino di 4 anni che risultava scomparso da metà marzo, è stato trovato morto.

A cura di Susanna Picone

Triste epilogo per il piccolo Sasha, il bambino di 4 anni che risultava scomparso da metà marzo dall’Ucraina. Il bambino è stato trovato morto. A darne notizia sui social è la madre, Anna Yahno. "Oggi abbiamo trovato il corpo di Sashenka. Ringrazio chi ha aiutato nella ricerca, ringrazio tutti per le preghiere e la fede, grazie per il sostegno. Sashenka, il nostro angioletto è già in cielo. Oggi la sua anima ha trovato pace", ha scritto la donna pubblicando una foto del figlio.

Il bambino era scomparso mentre si trovava con la nonna nel distretto di Vyshhorod, nella regione di Kiev, quando sono sono iniziati i bombardamenti delle truppe russe. Lanciato l’allarme, era scattata una vera mobilitazione per cercare il bambino, anche alcune celebrità ucraine si sono unite alla ricerca. Ricerca che purtroppo ha avuto adesso il triste epilogo.

L'appello per il bambino ucraino era stato rilanciato anche in Italia dall'Associazione Cittadini del Mondo Odv di Cagliari e confermato dal console onorario ucraino in Sardegna, Anthony Grande, che aveva sentito direttamente la madre del piccolo e un'amica che fa da interprete per l'italiano. "Il bambino scomparso si chiama Alexander (Sasha) Zdanovich Yahno, ha 4 anni ed è nato il 4 marzo del 2018. Altezza circa 110 cm, occhi marroni, capelli castani e taglio a caschetto – l'appello diffuso dall'associazione – Alexander è scomparso lo scorso 10 marzo, in fuga dalla regione di Kiev, insieme alla nonna e altre sei persone e due cani, attraversando con una barca il fiume Dnepr. Purtroppo la nonna è stata rinvenuta morta, anche la barca è stata ritrovata. Il bambino era l'unico che indossasse un giubbotto di salvataggio".