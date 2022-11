Guerra Ucraina Russia, ultime notizie. Zelensky: “Importante superare inverno, stiamo vincendo”, Kiev: “Navi russe con 84 missili in Mar Nero e Mediterraneo”

Il problema più urgente per l'Ucraina, oggi, sono gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche e la minaccia di blackout e il mondo intero dovrebbe essere a conoscenza di questo problema, nonché di ciò di cui l'Ucraina ha bisogno per garantire normali condizioni di vita alla popolazione civile. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrando la vincitrice dell'Eurovision Song Contest 2016 Jamala, che si recherà negli Stati Uniti, dove parteciperà ad eventi culturali e incontrerà alti funzionari americani. "Per noi è importante superare questo inverno. Siamo in grado di vincere e stiamo vincendo", ha spiegato. "Gli Stati Uniti sono leader nel sostenere l'Ucraina e senza il loro aiuto, di cui continuiamo a aver bisogno, sarebbe molto difficile per noi", ha aggiunto Zelensky durante l'incontro