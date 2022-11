Guerra Ucraina Russia, nuovi missili russi su Nikopol. Zelensky: “10 milioni di ucraini senza elettricità”

Un portavoce del governo polacco ha detto che Varsavia sta cercando di completare le sue indagini sull'incidente missilistico che ha ucciso due persone, il più rapidamente possibile. In un'intervista alla CNN, il portavoce del ministero degli Esteri polacco Lukasz Jasina ha affermato che l'indagine sta procedendo costantemente e le autorità del paese si aspettano di ricevere i risultati nei prossimi giorni. Secondo Yasina, anche gli esperti ucraini avranno accesso alla scena, ma prima di tutto devono essere raggiunti alcuni accordi legali. Sebbene le indagini sull'incidente non siano ancora state completate, informazioni preliminari rilasciate da politici occidentali indicano che il missile caduto in Polonia è stato lanciato dal sistema di difesa aerea ucraino per intercettare il missile russo, ma ha mancato il bersaglio.