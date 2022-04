Guerra Ucraina-Russia, news di oggi in diretta. Biden: “Putin vuole cancellare ucraini, è genocidio”, Zelensky: “Parole da leader”

La battaglia per il Donbass è ormai cominciata: Mariupol, città martire che da oltre un mese e mezzo resiste ai russi, sta per soccombere. Il governatore di Donetsk: "In città 20mila morti". Il Pentagono ha confermato che le truppe invasori sta inviando centinaia di veicoli militari, compresi elicotteri da combattimento e artiglieria, nell’Ucraina dell’est.

Zelensky: "Chi non ci aiuta con le armi è responsabile dei morti. Centinaia di migliaia di mine lasciate dai russi". Catturato dai servizi segreti ucraini l'oligarca "filo-Putin" Medvedchuk.

"L'operazione militare speciale della Russia in Ucraina procede secondo i piani". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in conferenza stampa dopo i colloqui con l'omologo bielorusso Alexander Lukashenko. Putin ha inoltre bollato come "un fake" le notizie sui massacri di Bucha. E dichiarato che "gli ucraini hanno spinto i negoziati in un vicolo cieco. Sono loro che hanno creato difficoltà a portarli a un livello accettabile e l'operazione andrà avanti finché non ci saranno negoziati accettabili".