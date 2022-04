La Russia ha sanzionato 398 membri del Congresso USA e 87 senatori canadesi Lo riporta la Tass, citando il ministero degli Esteri russo. Il Cremlino ha imposto sanzioni a 398 membri del Congresso statunitense e 87 senatori canadesi.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Russia ha imposto sanzioni a centinaia di membri del Congresso statunitense e anche a decine di senatori canadesi. Lo riporta la Tass, citando il ministero degli Esteri russo. Il Cremlino, per la precisione, ha deciso di imporre sanzioni nei confronti di 398 membri del Congresso e di 87 senatori canadesi. Si tratta di una rappresaglia per le misure approvate contro i deputati della Duma, ha confermato anche l'agenzia russa Interfax. Sia il presidente Usa Joe Biden, che il premier canadese, Justin Trudeau, hanno parlato di "genocidio" in corso in Ucraina da parte dei militari russi.

"Vuole cancellare l'idea di essere ucraini", aveva detto Biden. Che oggi ha anche avuto una lunga conversazione telefonica con il presidente ucraino Volodymir Zelensky: hanno parlato dei crimini di guerra che avrebbero commesso i militari russi, oltre che il pacchetto di nuovi aiuti militari e nuove sanzioni a Mosca. Anche il ministro degli Esteri Luigi Di Maio oggi aveva parlato di nuove sanzioni alla Russia: "Ci prepariamo a nuovi pacchetti di sanzioni, diamo il massimo mandato alla Commissione europea per stabilire quali debbano essere i prossimi passi", ha detto in un'intervista alla Cnn. E ancora: "Mentre avviene questo, l'Europa e l'Italia devono implementare i propri programmi di sicurezza energetica, che passano anche per un tetto massimo al prezzo del gas".

Anche Giorgia Meloni è intervenuta sul tema affermando che serva un fondo europeo per gli Stati colpiti dalle sanzioni che Bruxelles sta imponendo a Mosca. "Chiediamo un fondo di compensazione per le nazioni che saranno maggiormente colpite dalle sanzioni alla Russia e sulla carta sono tutti d'accordo, vediamo concretamente cosa farà l'Europa".