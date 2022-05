Guerra Ucraina Russia, ultime notizie 10 maggio 2022: missili su Odessa, 1 morto. Oggi Draghi incontra Biden a Washington

76esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie in tempo reale oggi 10 maggio. Oggi Draghi incontra Biden a Washington. Missili su Odessa nella notte, almeno un morto. Razzo russo distrugge il Monastero di San Giorgio di Svyatogorsk. Ieri discorso di Putin a Mosca: "La NATO ci ha minacciato, in Ucraina abbiamo dato un colpo preventivo, era necessario". Ambasciatrice ONU: "Putin ha ammesso di non avere vittorie da celebrare". Macron: "Aiutiamo Kiev ma non siamo in guerra contro la Russia". Missili su Odessa, il Presidente del Consiglio Ue Charles Michel costretto a nascondersi nei rifugi. USA: "I soldati russi si stanno rifiutando di obbedire agli ordini nel Donbass".

