Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi in diretta

Continuano i combattimenti nel 37esimo giorno di guerra in Ucraina. Da oggi scatta il nuovo decreto di Putin sul gas russo che va pagato in Rubli. L'Ue si oppone e dice no, Teflonata tra Draghi e Scholz: "Mantenere le sanzioni". Biden: "Scettico sul fatto che le truppe russe si stiano ritirando. Non permetteremo a Putin di usare le risorse energetiche della Russia come un'arma". Il presidente turco Erdogan ha parlato al telefono con Vladimir Zelensky per nuovi colloqui di pace. I russi hanno restituito il controllo di Chernobyl agli ucraini, presto una spedizione dell’AIEA sul sito. L'esercito di Mosca concentra le sue forze este e al sud e annuncia corridoi umanitari per le evacuazioni da Mariupol. La Gran Bretagna e gli alleati invieranno altri aiuti militari in Ucraina