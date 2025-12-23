Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace”, news in diretta

Massiccio attacco russo questa mattina in Ucraina con esplosioni udite in diverse città mentre missili e droni russi prendono di mira le infrastrutture energetiche nella parte occidentale del Paese. Lo riporta Kiev Independent. Le esplosioni sono state udite nelle città occidentali di Rivne, nelle comunità di Burshtyn e Rohatyn, entrambe situate nell'Oblast' di Ivano-Frankivsk. L'allarme antiaereo e' stato attivato in quasi tutte le regioni del Paese, mentre l'Aeronautica Militare ucraina ha segnalato il lancio di centinaia di droni e decine di missili russi. Il ministero dell'Energia ucraino ha dichiarato che sono state registrate interruzioni di corrente di emergenza in diverse regioni del Paese. "Non appena la situazione di sicurezza lo consentira', le squadre di soccorso e gli specialisti dell'energia inizieranno ad affrontare le conseguenze dell'attacco per ripristinare la fornitura di energia elettrica nelle regioni il piu' rapidamente possibile", ha dichiarato il ministero dell'Energia in una nota. Non sono state immediatamente disponibili informazioni sull'entita' dei danni causati o sull'eventuale presenza di vittime. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito che gli ucraini dovrebbero prepararsi ad attacchi di massa con missili e droni russi durante il periodo natalizio. "E' nella natura dei russi sferrare un attacco massiccio durante il nostro Natale. Stiamo sollevando nuovamente la questione della difesa aerea e della protezione delle nostre comunita', soprattutto il 23, 24 e 25 dicembre", ha dichiarato Zelensky ieri.