Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace”, news in diretta

Gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Ucraina e Russia: le ultime notizie di oggi, martedì 23 dicembre. Questa mattina ennesimo massiccio attacco russo con esplosioni udite in diverse città ucraine mentre missili e droni russi prendono di mira le infrastrutture energetiche nella parte occidentale del Paese, come riferiscono i media di Kiev. Il ministero dell'Energia ucraino ha dichiarato che sono state registrate interruzioni di corrente di emergenza in diverse regioni del Paese. Morto un bambino in regione Zhytomyr a causa raid russi.
Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, i negoziati condotti da Russia e Stati Uniti a Miami "non possono essere considerati una svolta". Intanto, a Mosca continuano le indagini dopo la morte del generale Sarvarov, ucciso da un'autobomba. Gli investigatori russi accusano i servizi ucraini.
Zelensky conferma: "In attacco russo Zaporizhzhia ucciso un bambino"
Un massiccio attacco russo contro Zaporizhzhia, avvenuto oggi, ha ucciso almeno tre persone, tra cui un bambino di quattro anni, ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Questo attacco russo invia un segnale molto chiaro sulle priorità della Russia. L'attacco è stato effettuato essenzialmente nel mezzo dei negoziati volti a porre fine a questa guerra", ha affermato in un post su Telegram. Zelensky ha esortato i partner occidentali dell'Ucraina ad aumentare la pressione su Mosca.
Governatore ucraino: "Sei attacchi in ultime 24 ore, due feriti"
Le forze armate ucraine hanno attaccato insediamenti nella regione di Zaporizhzhia sei volte nelle ultime 24 ore e hanno ferito due persone. Lo ha dichiarato il governatore filorusso della regione, Yevgeny Balitsky. "Nelle ultime 24 ore sono stati registrati sei attacchi dei nemici contro insediamenti nella regione di Zaporizhzhia. Due persone sono rimaste ferite", ha scritto Balitsky su Telegram. Durante l'attacco sono stati danneggiati una casa e un'auto privata. Non sono state riportate vittime e tutti i servizi stanno funzionando normalmente, ha aggiunto il funzionario.
Zelensky: "Putin attacca prima di Natale, serve più pressione per la pace"
"L'attacco russo di stanotte segnala molto chiaramente le priorità russe. Un attacco prima di Natale, quando le persone vogliono semplicemente stare con i loro cari, a casa, in sicurezza. Un attacco praticamente in pieno svolgimento dei negoziati che si stanno conducendo per porre fine a questa guerra. Putin non riesce a riconciliarsi con l'idea di dover smettere di uccidere. E questo significa che il mondo non sta facendo abbastanza pressione sulla Russia. Ora dobbiamo reagire". Così il leader ucraino Voldymyr Zelensky su Telegram dopo il massiccio attacco russo alle prime ore del mattino su 13 regioni ucraine. "Dobbiamo continuare a spingere la Russia verso la pace e la sicurezza garantita. Non dobbiamo dimenticare che ogni giorno – nei giorni feriali e nelle festività – l'Ucraina protegge la vita delle persone. La difesa aerea per l'Ucraina, il finanziamento per l'acquisto di armi, la fornitura di attrezzature energetiche – tutti questi processi non si fermano nei fine settimana. Dobbiamo essere impegnati nella difesa della vita, per raggiungere finalmente la pace", conclude Zelensky.
Kiev: "4 feriti nella capitale per raid con drone"
Un raid russo con drone ha provocato 4 feriti dopo che i detriti di un velivolo senza pilota sono caduti vicino a un edificio residenziale nel quartiere di Svyatoshynskyi a Kiev. Tra i feriti anche un bambino mentre una donna è in gravi condizioni. Lo riporta la polizia della capitale, come riferiscono i media ucraini.
Zelensky: "Massiccio attacco sull'Ucraina con 30 missili e 650 droni"
"Da ieri notte, la Russia sta lanciando un massiccio attacco all'Ucraina, soprattutto alla nostra energia, alle infrastrutture civili, praticamente a tutta l'infrastruttura della vita. Sono già stati lanciati più di 650 droni. Più di trenta missili". Lo scrive su Telegram Volodymyr Zelensky spiegando che 13 regioni sono state prese di mira. "Al momento, gran parte del territorio ucraino è ancora in stato di allerta aerea. Purtroppo, ci sono state delle vittime. Nella regione di Kiev, una donna è stata uccisa da un drone. È nota la morte di una persona nella regione di Khmelnytskyi. Nel Zhytomyr, un bambino di 4 anni è morto".
Kiev: "Raid russo nella regione di Zhytomyr, ucciso un bambino"
Nella regione di Zhytomyr, un bambino di 5 anni è morto in seguito a un attacco aereo russo mentre altre cinque persone sono rimaste ferite. Lo riferisce il capo della regione di Zhytomyr Vitaliy Bunechko, ripresa da Ukrainska Pravda. "La regione di Zhytomyr è sotto attacco aereo nemico per il secondo giorno consecutivo. Secondo le informazioni preliminari, questa notte sono stati registrati nella regione diversi colpi o frammenti di missili da crociera e droni kamikaze", afferma Bunechko.
Trump: i colloqui procedono "okay"
"I colloqui su Ucraina e Russia stanno procedendo". A dichiararlo, la notte scorsa da Mar-a-Lago, è stato il presidente americano Donald Trump in risposta a una domanda sulle discussioni tenutesi nel fine settimana e sulla possibilità di un potenziale formato trilaterale che coinvolga Ucraina, Stati Uniti e Russia come passo successivo. "Le trattative stanno andando avanti. Sapete, c'è un odio enorme tra questi due leader, tra il presidente Putin, il presidente Zelensky, un odio enorme" ha detto. Ma, ha proseguito, "stiamo parlando. Le trattative stanno andando okay," ha aggiunto. "Tutti sono stanchi di quella guerra".
Mosca: "15 droni abbattuti in mattinata sulle regioni russe"
Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che "tra le 7:00 e le 9:00 (ora di Mosca), i sistemi di allerta della difesa aerea hanno distrutto 15 droni ucraini". È quanto pubblicato sul canale Telegram ufficiale del ministero. In particolare, sono stati abbattuti 14 droni nella regione di Belgorod e uno nella regione di Voronezh. In precedenza, il ministero aveva dichiarato che in nottata erano stati intercettati e distrutti 29 droni ucraini sulle regioni russe.
La Polonia alza i caccia dopo raid russi in Ucraina
Stamattina la Polonia ha schierato aerei da combattimento polacchi e alleati dopo che la Russia ha lanciato attacchi aerei verso l'Ucraina occidentale, vicino al confine con la Polonia. "Sono stati inviati aerei da combattimento e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra sono stati messi in stato di massima allerta", ha dichiarato il comando operativo delle forze armate polacche su X. "Queste misure hanno natura preventiva e mirano a proteggere e mettere in sicurezza lo spazio aereo, soprattutto nelle aree adiacenti alle regioni minacciate", aggiungono le forze armate polacche.
Kiev: "Almeno due morti e diversi feriti in attacchi russi"
È di almeno due morti e diversi feriti il primo bilancio degli attacchi compiuti dai russi nel corso della mattina in Ucraina: lo riferiscono le autorità citate dai media locali. Una persona è rimasta uccisa nella regione occidentale di Khmelnytsky, un'altra in quella di Kiev. Tra i feriti si contano anche bambini.
Ucraina: droni Kiev attaccano impianto petrolchimico Stavropol
Droni ucraini hanno attaccato un impianto petrolchimico in una zona industriale nella regione russa di Stavropol, nel Caucaso settentrionale, provocando incendi. Lo ha reso noto il governatore locale Vladimir Vladimirov. "I droni nemici hanno tentato di attaccare obiettivi a Budyonnovsk. I sistemi di difesa aerea sono in funzione. Ci sono diversi incendi nella zona industriale. I servizi di emergenza stanno lavorando sul posto", ha scritto sul suo canale Telegram. Vladimirov ha osservato che "secondo i dati preliminari, non ci sono vittime e non sono stati osservati danni alle abitazioni o alle infrastrutture cittadine".
Peskov: "Colloqui Miami non possono considerarsi svolta"
I negoziati condotti da Russia e Stati Uniti a Miami "non possono essere considerati una svolta". Lo ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitrij Peskov in risposta alla domanda del quotidiano Izvestia. "Certo che no. E' un ‘working progress'. Abbiamo detto che prima ci sara' un processo di lavoro piuttosto scrupoloso, un processo a livello di esperti. La cosa principale era ricevere informazioni dagli americani sul lavoro preparatorio svolto con gli europei e gli ucraini e, in base a cio', capire in che misura questo lavoro preparatorio corrisponda allo spirito di Anchorage", ha affermato Peskov, citato da Izvestia.
Massiccio attacco russo a infrastrutture energetiche
Massiccio attacco russo questa mattina in Ucraina con esplosioni udite in diverse città mentre missili e droni russi prendono di mira le infrastrutture energetiche nella parte occidentale del Paese. Lo riporta Kiev Independent. Le esplosioni sono state udite nelle città occidentali di Rivne, nelle comunità di Burshtyn e Rohatyn, entrambe situate nell'Oblast' di Ivano-Frankivsk. L'allarme antiaereo e' stato attivato in quasi tutte le regioni del Paese, mentre l'Aeronautica Militare ucraina ha segnalato il lancio di centinaia di droni e decine di missili russi. Il ministero dell'Energia ucraino ha dichiarato che sono state registrate interruzioni di corrente di emergenza in diverse regioni del Paese. "Non appena la situazione di sicurezza lo consentira', le squadre di soccorso e gli specialisti dell'energia inizieranno ad affrontare le conseguenze dell'attacco per ripristinare la fornitura di energia elettrica nelle regioni il piu' rapidamente possibile", ha dichiarato il ministero dell'Energia in una nota. Non sono state immediatamente disponibili informazioni sull'entita' dei danni causati o sull'eventuale presenza di vittime. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito che gli ucraini dovrebbero prepararsi ad attacchi di massa con missili e droni russi durante il periodo natalizio. "E' nella natura dei russi sferrare un attacco massiccio durante il nostro Natale. Stiamo sollevando nuovamente la questione della difesa aerea e della protezione delle nostre comunita', soprattutto il 23, 24 e 25 dicembre", ha dichiarato Zelensky ieri.