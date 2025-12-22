Guerra Ucraina-Russia, Putin: “Pronto al dialogo con Macron”. Autobomba esplode a Mosca: muore generale: news in diretta

Gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Ucraina e Russia: le ultime notizie di oggi, lunedì 22 dicembre. L'inviato speciale presidenziale russo per la cooperazione economica con i Paesi esteri, Kirill Dmitriev, è rientrato a Mosca da Miami dopo una serie di consultazioni sulla pace in Ucraina con rappresentanti dell'amministrazione statunitense, definite "costruttive" dall'emissario di Mosca. Ma al momento nessun trilaterale all'orizzonte. Putin, intanto, apre ai colloqui con la Francia e si dice pronto a parlare con il presidente Macron. L'Eliseo sottolinea che ora "con la prospettiva di una tregua è di nuovo utile parlare con Mosca". Ufficiale Stato Maggiore russo ucciso in esplosione a Mosca.
Kiev: "Distrutti in un'operazione due caccia russi a Lipetsk"
Nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, è scoppiato un incendio in un aeroporto militare russo vicino a Lipetsk, dove due caccia russi, un Sukhoi Su-30 e un Su-27, sono stati incendiati, secondo quanto riferisce l'Intelligence militare ucraina (Gur), citata da Rbc-Ukraine. "A seguito di un'operazione dell'Intelligence della Difesa ucraina, condotta direttamente da un rappresentante del movimento di resistenza contro il regime criminale russo, entrambi i velivoli militari dell'aggressore sono stati distrutti", ha dichiarato il Gur in un comunicato. Il valore complessivo stimato dei due caccia utilizzati dalla Russia nella sua guerra contro l'Ucraina potrebbe raggiungere i 100 milioni di dollari. "Lo studio dei percorsi di pattugliamento e dei turni di guardia ha reso possibile penetrare di nascosto nella struttura militare dello Stato aggressore, colpire i Sukhoi direttamente all'interno di un hangar protettivo per aerei e poi lasciare l'aeroporto senza ostacoli", ha aggiunto il Gur.
Tajani: "La comunicazione con Putin coinvolga tutta l'Europa, non solo un Paese"
"Va certamente bene riaprire un canale di comunicazione, ma il canale deve essere europeo: non può essere solo di un solo Paese. La cosa rilevante è che Putin torni a parlare con l'intera Europa". Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un'intervista al Resto del Carlino, commentando l'apertura di Putin a un possibile incontro con il presidente francese Emmanuel Macron da parte di Mosca.
Mosca: "Assassinato generale stato maggiore, sospettiamo Kiev"
"Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre (…) a Mosca e il gen. Fanil Sarvarov, capo del Dipartimemto di addestramento operativo dello Stato maggiore russo, è morto a causa delle ferite riportate". Lo scrive l'agenzia russa Tass, che cita la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlata Petrenko, aggiungendo che le autorità sospettano la mano dei servizi ucraini nell'attentato. Poco prima si era saputo dell'esplosione di un'auto nel cortile di un palazzo nella zona sud di Mosca.
Russia: "Imbarcazioni danneggiate in attacco droni a Krasnodar"
Un attacco con droni attribuito all'Ucraina ha danneggiato due moli e due imbarcazioni nella zona di Volna, nella regione russa di Krasnodar. Lo affermano le autorità locali, come riporta l'agenzia russa Tass. "Due moli e due imbarcazioni risultano danneggiati nella località di Volna a causa di un attacco di droni. Tutte le persone che erano a bordo sono state trasferite", fanno sapere, precisando che "non ci sono vittime tra l'equipaggio e il personale a terra" e che prosegue l'intervento per domare le fiamme. Stando alle notizie della Tass, l'area interessata dall'incendio è di circa 1.000 – 1.500 metri quadrati.
Dmitriev: "Grazie, Miami. La prossima volta: Mosca"
"Grazie, Miami. La prossima volta: Mosca". È quanto si legge in un post pubblicato nelle ultime ore su X dall'inviato del Cremlino, Kirill Dmitriev, che lascia intendere possa tenersi nella capitale russa un futuro nuovo incontro tra delegazioni di Russia e Stati Uniti mentre prosegue il conflitto in Ucraina, innescato dall'invasione russa su vasta scala avviata più di tre anni fa. Nel post, che segue i colloqui degli ultimi giorni a Miami, c'è anche una foto di Dmitriev che indossa una T-shirt con la scritta "Prossima volta a Mosca" e la firma di Putin.
È un ufficiale di Stato Maggiore russo la vittima dell'esplosione a Mosca
Un ufficiale dello Stato Maggiore russo è morto lunedì mattina nell'esplosione di un'auto nel sud di Mosca, ha annunciato il Comitato Investigativo Russo, aggiungendo che stava indagando su un possibile collegamento con l'Ucraina. È stata aperta un'indagine sull'"omicidio" del Tenente Generale Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di Addestramento Operativo dello Stato Maggiore, ha dichiarato il Comitato in un comunicato stampa. Una delle piste indagate è quella "collegata" ai "servizi speciali ucraini", secondo la stessa fonte.
A Mosca esplode un'auto, un ferito
Un'automobile è esplosa nel cortile di di un edificio nella zona sud di Mosca e almeno una persona è rimasta ferita, secondo quanto scrive la Tass e l'emittente Tv Ren. L'esplosione è avvenuta intorno alle 7.00 locali in via Yasenevaya. Il quotidiano Moskoovsky Komosomolets riferisce che la vittima è un uomo di 56 anni.
Odessa al buio per raid russi, danni nel Dnipropetrovsk
Attacchi notturni delle forze russe hanno colpito un'infrastruttura critica a Odessa, lasciando parte dei quartieri cittadini senza elettricità. Lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare di Odessa, Serhii Lysak, secondo quanto riportato da Ukrinform. Secondo le informazioni diffuse da fonti locali, un'infrastruttura critica della città è stata danneggiata durante due attacchi nemici durante la notte. Di conseguenza, parte di uno dei quartieri cittadini è rimasta temporaneamente senza elettricità. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale con ferite da schegge in condizioni moderate.
Telefonata Trump-Starmer: "Impegno pace giusta e duratura"
La guerra Russia-Ucraina e gli sforzi per raggiungere una pace giusta e duratura sono stati gli argomenti affrontati dal premier britannico Keir Starmer in una conversazione telefonica con il presidente Usa Donald Trump. Lo ha riportato l'ufficio stampa del governo britannico, secondo quanto riferito dal sito Ukrinform. "I due leader hanno iniziato riflettendo sulla guerra in Ucraina. Il primo ministro ha aggiornato il presidente Trump sul lavoro della Coalizione dei Volenterosi per sostenere il raggiungimento di un accordo di pace e garantire una fine giusta e duratura delle ostilità", si legge nella dichiarazione. Inoltre, i due leader hanno discusso della situazione nella Striscia di Gaza. Starmer ha anche informato il presidente Usa della nomina del nuovo Ambasciatore britannico a Washington, Christian Turner.
Zelensky: "Congelare linea del fronte unica via per cessate fuoco"
La soluzione per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina è quella di "congelare la linea del fronte". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in dichiarazioni affidate a una serie di media occidentali, tra cui La Stampa, che le riporta oggi. "Credo che la soluzione più equa possibile sia quella di congelare la linea del fronte, ovvero restare sulle attuali posizioni. Si tratta di un principio valido per la linea di contatto che attraversa tutte le regioni dell'Ucraina. Per quanto riguarda la diplomazia, questo è il momento del cessate il fuoco, ma anche il momento che dovrebbe segnare la fine della guerra. Nel Donbass, i russi rimarrebbero nelle parti temporaneamente occupate delle regioni di Donetsk e Luhansk, noi nella parte del Donbass che ancora controlliamo", ha detto il leader ucraino. "È essenziale che le nostre autorità mantengano il controllo sulla parte del Donbass che oggi amministrano. E' un compromesso necessario sebbene, in linea di principio, la presenza russa anche sul resto del territorio è ingiusta e illegale. Mosca ha posto un ultimatum, chiedendo il ritiro dell'esercito ucraino da tutti i territori di entrambi gli oblast, in particolare dal Donetsk. Abbiamo chiarito ai nostri interlocutori americani che l'Ucraina non può accettarlo, anche perché sarebbe una violazione della nostra Costituzione", ha continuato il presidente.
Witkoff: "La Russia resta impegnata a raggiungere la pace in Ucraina"
"La Russia resta pienamente impegnata a raggiungere la pace in Ucraina". Lo ha detto l'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff, al termine degli incontri del weekend a Miami. "La Russia apprezza molto gli sforzi e il sostegno degli Stati Uniti per risolvere il conflitto ucraino e ristabilire la sicurezza globale", ha aggiunto il funzionario senza tuttavia precisare se ci siano stati dei progressi nei colloqui.
Colloqui Miami, inviato russo rientra a Mosca: "Discussione costruttiva"
L'inviato speciale presidenziale russo per la cooperazione economica con i Paesi esteri, Kirill Dmitriev, è rientrato a Mosca da Miami dopo una serie di consultazioni sulla pace in Ucraina con rappresentanti dell'amministrazione statunitense, definite "costruttive" dall'emissario di Mosca. Secondo quanto riferito dai media russi, Dmitriev ha incontrato a Miami l'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner, genero del presidente americano. Al termine dei colloqui, Dmitriev ha definito le discussioni "costruttive".
Difesa russa: "Abbattuti 41 droni ucraini nella notte"
Nella notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 41 droni ucraini su diverse regioni della Federazione Russa. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo. "In totale, nella notte, 41 droni ucraini di tipo aeromobile sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio", riferisce il comunicato pubblicato dall'agenzia stampa ufficiale Tass. "Nell'intervallo compreso tra le 23:30 del 21 dicembre e le 7 ora di Mosca del 22, sei droni ucraini di tipo aeromobile sono stati intercettati e distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio: tre sul territorio di Krasnodar, due sul Mar Nero e uno sul territorio della regione di Bryansk", precisa la stessa comunicazione.