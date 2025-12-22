Guerra Ucraina-Russia, Putin: “Pronto al dialogo con Macron”. Autobomba esplode a Mosca: muore generale: news in diretta

La soluzione per arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina è quella di "congelare la linea del fronte". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in dichiarazioni affidate a una serie di media occidentali, tra cui La Stampa, che le riporta oggi. "Credo che la soluzione più equa possibile sia quella di congelare la linea del fronte, ovvero restare sulle attuali posizioni. Si tratta di un principio valido per la linea di contatto che attraversa tutte le regioni dell'Ucraina. Per quanto riguarda la diplomazia, questo è il momento del cessate il fuoco, ma anche il momento che dovrebbe segnare la fine della guerra. Nel Donbass, i russi rimarrebbero nelle parti temporaneamente occupate delle regioni di Donetsk e Luhansk, noi nella parte del Donbass che ancora controlliamo", ha detto il leader ucraino. "È essenziale che le nostre autorità mantengano il controllo sulla parte del Donbass che oggi amministrano. E' un compromesso necessario sebbene, in linea di principio, la presenza russa anche sul resto del territorio è ingiusta e illegale. Mosca ha posto un ultimatum, chiedendo il ritiro dell'esercito ucraino da tutti i territori di entrambi gli oblast, in particolare dal Donetsk. Abbiamo chiarito ai nostri interlocutori americani che l'Ucraina non può accettarlo, anche perché sarebbe una violazione della nostra Costituzione", ha continuato il presidente.