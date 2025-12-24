Guerra Ucraina-Russia, nuova esplosione e vittime a Mosca, Papa chiede tregua di Natale, news in diretta

Gli aggiornamenti in diretta dalla guerra tra Ucraina e Russia: le ultime notizie di oggi, mercoledì 24 dicembre 2025. Massiccio attacco russo dopo l'autobomba a Mosca in cui è morto il generale Sarvarov: oltre 650 droni e 30 missili in 13 regioni. Nella notte un'altra auto è esplosa nella stessa via della capitale russa, si registrano altre vittime. L'Ucraina rimane in costante contatto con gli Stati Uniti e attende con interesse di proseguire i lavori per raggiungere un accordo di pace", ha detto il presidente ucraino Zelensky. Papa Leone XIV chiede la "tregua di Natale in Ucraina e in tutto il mondo".
Zelensky: "Aspettiamo oggi la risposta russa al piano Usa"
Zelensky ha dichiarato di aspettarsi una risposta dalla Russia oggi sull'ultima versione del piano Usa per porre fine alla guerra in Ucraina, in fase di negoziazione da settimane tra Kiev e Washington. "Avremo una reazione dai russi dopo che gli americani avranno parlato con loro", ha dichiarato il presidente ucraino ai giornalisti.
I ministri degli Esteri e della Difesa siriani incontrano Putin a Mosca
Il ministro degli Esteri e dei siriani all'estero Asaad Hassan al Shaibani e il ministro della Difesa, generale Murhaf Abu Qasra, hanno incontrato a Mosca il presidente Vladimir Putin, in un colloquio dedicato ai principali dossier di interesse comune tra Siria e Russia. Secondo quanto riferito dall'agenzia ufficiale siriana "Sana", l'incontro ha affrontato in primo luogo i temi della cooperazione militare e tecnica, con particolare attenzione allo sviluppo del partenariato strategico nel settore delle industrie della difesa. Le parti hanno discusso le modalità per rafforzare le capacità difensive dell'esercito siriano attraverso l'aggiornamento degli equipaggiamenti, il trasferimento di competenze tecniche e la cooperazione nella ricerca e sviluppo, in un quadro volto – secondo Damasco – a sostenere la sicurezza e la stabilità del Paese e dell'area regionale. Sul piano politico, il colloquio ha permesso di fare il punto sugli sviluppi regionali e internazionali, ribadendo l'importanza di un coordinamento costante tra Damasco e Mosca nelle sedi multilaterali.
Ucraina, abbattuti 60 droni russi nella notte
Le difese aeree dell'Ucraina hanno distrutto 60 droni lanciati dalla Russia nel corso di un attacco notturno. Lo hanno reso noto le autorità di Kiev, specificando che a causa della caduta di detriti si sono verificati dei danni materiali.
Tre i morti nell'esplosione di un' auto a Mosca, 2 sono poliziotti
Tre persone sono morte dopo l'esplosione di un'auto a Mosca. Due poliziotti sono deceduti nella detonazione mentre fermavano una persona sospetta nel sud della capitale russa e anche il sospettato è morto, come ha riferito l'ufficio stampa del Comitato Investigativo Russo."Secondo le indagini, nelle prime ore del mattino del 24 dicembre, due agenti della polizia stradale hanno visto una persona sospetta vicino alla loro auto di pattuglia in via Yeletskaya a Mosca. Quando si sono avvicinati per fermarlo, un esplosivo è detonato. I due poliziotti e il sospettato sono morti". Il Comitato Investigativo ha aggiunto che sono stati aperti procedimenti penali. Investigatori ed esperti forensi – riporta la Tass – stanno esaminando il luogo dell'incidente e accertando tutte le circostanze. Stanno anche interrogando testimoni oculari e analizzando i filmati.L'esplosione di oggi è avvenuta in un'area della città non lontana da quella della esplosione di un ordigno posizionato sotto un'auto in cui è morto questa settimana il Generale Fanil Sarvarov.
Attacco di droni a Zaporizhzhia, due feriti
Due persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco russo a Zaporizhzhia. Le autorità locali parlano di bombe aeree guidate. L'attacco avrebbe preso di mira un edificio residenziale, rimasto danneggiato.
"Droni contro fabbrica di gomma in Russia"
Nella regione russa di Tula dei droni hanno attaccato l'azienda di gomma sintetica Efremov. Secondo i media russi, la gente del posto ha segnalato sui social media almeno 10 esplosioni. Lo riporta Rbc Ukraine. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco. Ieri sera il governatore della regione di Tula Dmitry Milyaev aveva segnalato il pericolo di un attacco con droni nella regione. Più tardi aveva scritto che la minaccia di attacchi con droni persisteva.
Difesa russa: abbattuti 172 droni di cui 110 nel Bryansk
I sistemi di difesa aerea russi hanno neutralizzato e distrutto 172 droni ucraini nelle regioni della Federazione Russa durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che di questi, 110 sono stati abbattuti nella regione di Bryansk. "Nella notte scorsa, 172 droni ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio", ha dichiarato il ministero. Centodieci droni sono stati abbattuti nella regione di Bryansk, 20 su Belgorod e 14 sulla regione di Kaluga. Altri 12 droni sono stati distrutti nella regione di Tula e sei nella regione di Orel. Quattro droni sono stati abbattuti nella regione di Mosca, due dei quali volavano verso Mosca. Tre sono stati distrutti sopra Lipetsk e uno in ognuna delle regioni di Volgograd, Kursk e Smolensk. Il sindaco di Mosca ha riferito che il sistema di difesa aerea della Federazione Russa ha abbattuto un drone in volo verso la capitale. "Specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo della caduta del relitto", ha scritto il sindaco. In totale, dopo mezzanotte, secondo i dati pubblicati da Sobyanin, sono stati abbattuti tre droni diretti verso Mosca.
Due agenti della polizia stradale sono rimasti uccisi a Mosca. I due erano stati portati in ospedale a seguito dell'esplosione di un'auto avvenuta nella stessa strada in cui il generale dell'esercito russo Fanil Sarvarov era stato fatto saltare in aria qualche giorno fa. Lo riporta il Comitato Investigativo Russo. Secondo quanto riferito, l'esplosione è avvenuta durante un intervento delle forze dell'ordine. Le autorità hanno avviato un'indagine per chiarire la dinamica dell'accaduto.