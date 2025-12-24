Guerra Ucraina-Russia, nuova esplosione e vittime a Mosca, Papa chiede tregua di Natale, news in diretta

I sistemi di difesa aerea russi hanno neutralizzato e distrutto 172 droni ucraini nelle regioni della Federazione Russa durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che di questi, 110 sono stati abbattuti nella regione di Bryansk. "Nella notte scorsa, 172 droni ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio", ha dichiarato il ministero. Centodieci droni sono stati abbattuti nella regione di Bryansk, 20 su Belgorod e 14 sulla regione di Kaluga. Altri 12 droni sono stati distrutti nella regione di Tula e sei nella regione di Orel. Quattro droni sono stati abbattuti nella regione di Mosca, due dei quali volavano verso Mosca. Tre sono stati distrutti sopra Lipetsk e uno in ognuna delle regioni di Volgograd, Kursk e Smolensk. Il sindaco di Mosca ha riferito che il sistema di difesa aerea della Federazione Russa ha abbattuto un drone in volo verso la capitale. "Specialisti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo della caduta del relitto", ha scritto il sindaco. In totale, dopo mezzanotte, secondo i dati pubblicati da Sobyanin, sono stati abbattuti tre droni diretti verso Mosca.