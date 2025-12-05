Guerra Russia – Ucraina, conclusi colloqui a Miami tra delegazioni Usa-Kiev. Trump: “Lavoriamo molto duramente per la pace”

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha affermato di attendersi "buone notizie tra qualche settimana" sulla soluzione del conflitto in Ucraina. "Credo, per quel che vale, che abbiamo fatto molti progressi ma non siamo ancora dalle parti della linea di arrivo", ha detto Vance in un'intervista alla Cbs, "credo che ci sia speranza, si auspica che ci sara' qualche buona notizia tra poche settimane su quel fronte". "La questione russo-Ucraina e' stata fonte di perenne frustrazione per l'intera Casa Bianca", ha proseguito il vicepresidente americano, "credo che fossimo davvero convinti, e avete sentito il presidente dirlo un milione di volte, che sarebbe stata la guerra piu' facile da risolvere".