Guerra Russia – Ucraina, conclusi colloqui a Miami tra delegazioni Usa-Kiev. Trump: “Lavoriamo molto duramente per la pace”

Le ultime notizie sulla guerra tra Russia e Ucraina di oggi, venerdì 5 dicembre. Si è concluso l'incontro tra le delegazioni statunitense e dell'Ucraina a Miami, nell'ambito dei colloqui condotti dagli Usa per arrivare a una soluzione del conflitto in Ucraina. Non sono ancora emersi dettagli sull'esito dell'incontro. Intanto, Trump dichiara: "Lavoriamo molto duramente affinché il conflitto finisca". Ma dal Cremlino smentiscono un contatto diretto tra il tycoon e Putin a breve: "Una chiamata non è in programma ora".
L'esercito ucraino ha inoltre dichiarato che le sue forze nella tarda serata di ieri hanno colpito un grande impianto chimico nella regione di Stavropol, nella Russia meridionale, innescando un incendio. Lo riferisce Reuters, precisando di non essere in grado di verificare la notizia.
Putin: "Ho informato il premier indiano Modi dei negoziati con Usa sull'Ucraina"
Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che nel suo primo colloquio informale avuto ieri a New Delhi con il premier indiano Narendra Modi, ha discusso con lui "nei dettagli" la situazine in Ucraina e lo ha informato dell'andamento dei colloqui con gli Usa "per trovare una soluzione pacifica a questa crisi". Lo riferiscono le agenzie russe.
Ucraina: "5 droni hanno sfiorato percorso aereo Zelensky diretto in Irlanda"
Cinque droni sono stati avvistati da una nave militare irlandese vicino al percorso dell'aereo di Volodymir Zelensky al suo arrivo a Dublino lunedì. L'avvistamento ha innestato una allerta per la sicurezza del Presidente ucraino, anche se l'aereo non è stato in pericolo, rende noto l'Irish Times. I droni, a circa 20 chilometri a nord est dell'aeroporto di Dublino, erano in corrispondenza del percorso nel momento in cui l'aereo, invece in lieve anticipo, avrebbe dovuto percorrerlo in quel momento. Gli ucraini sono stati informati dell'accaduto. "Ma questo non ha influito sulla visita, non c'è stato bisogno di forzare alcuna variazione del programma", ha spiegato il consigliere del Presidente ucraino, Dmytro Lytvyn.
Kiev: "Colpito impianto chimico russo, è in fiamme"
L'esercito ucraino ha dichiarato che le sue forze nella tarda serata di giovedì hanno colpito un grande impianto chimico nella regione di Stavropol, nella Russia meridionale, innescando un incendio. Lo riferisce Reuters, precisando di non essere in grado di verificare la notizia. Lo Stato Maggiore dell'esercito ucraino, su Telegram, ha dichiarato che l'impianto di Nevinnomyssky Azot è produceva componenti per esplosivi e lo ha descritto come uno dei più grandi impianti di questo tipo in Russia.
Vance: "Spero in buone notizie tra qualche settimana"
Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha affermato di attendersi "buone notizie tra qualche settimana" sulla soluzione del conflitto in Ucraina. "Credo, per quel che vale, che abbiamo fatto molti progressi ma non siamo ancora dalle parti della linea di arrivo", ha detto Vance in un'intervista alla Cbs, "credo che ci sia speranza, si auspica che ci sara' qualche buona notizia tra poche settimane su quel fronte". "La questione russo-Ucraina e' stata fonte di perenne frustrazione per l'intera Casa Bianca", ha proseguito il vicepresidente americano, "credo che fossimo davvero convinti, e avete sentito il presidente dirlo un milione di volte, che sarebbe stata la guerra piu' facile da risolvere".
Xi-Macron: "Sostegno a sforzi su cessate fuoco in Ucraina"
Cina e Francia, sull'Ucraina, "sostengono gli sforzi su cessate il fuoco e ripristino della pace basati su diritto internazionale, verità e principi della Carta dell'Onu". Nella Dichiarazione congiunta sulla situazione in Ucraina e Palestina, diffusa dopo i colloqui di giovedì a Pechino tra i presidenti Xi Jinping ed Emmanuel Macron, si rimarca la soluzione dei due Stati, Israele e Palestina, in Medio Oriente. Le parti, "membri permanenti del Consiglio di Sicurezza Onu, si impegnano a ricercare soluzioni "pacifiche" e "costruttive basate sul diritto internazionale" contro sfide e minacce "a sicurezza e stabilità internazionali".
Trump: "Lavoriamo molto duramente perché guerra finisca"
Gli Stati Uniti "stanno lavorando molto duramente" per porre fine alla guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, riportano i media americani, prima della cerimonia di accensione dell'albero di Natale alla Casa Bianca. "Stiamo facendo la pace in tutto il mondo", ha detto Trump, "stiamo risolvendo guerre a livelli mai visti prima. Otto guerre. Ce n'è un'altra. Quella tra Russia e Ucraina, se possibile, e credo che alla fine ce la faremo. Dobbiamo fermarla e ci stiamo lavorando molto duramente".
Media: "Terminato incontro a Miami tra Umerov e Witkoff"
Si è concluso l'incontro tra le delegazioni statunitense e dell'Ucraina a Miami, nell'ambito dei colloqui condotti dagli Usa per arrivare a una soluzione del conflitto in Ucraina. Lo riferisce l'emittente Ucraina Suspilne, citando una fonte all'interno della delegazione. Non sono ancora emersi dettagli sull'esito dell'incontro. La delegazione Ucraina è guidata da Rustem Umerov, Segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Ucraina e ne fa parte anche il capo di stato maggiore di Kiev, Andrii Hnatov. I negoziatori americani sono Steve Witkoff e Jared Kushner, che martedì scorso sono stati a Mosca per discutere del piano di pace con il presidente russo Putin.