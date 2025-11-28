video suggerito
Guerra Ucraina-Russia, continuano i negoziati di pace, Putin: “Le truppe di Kiev si ritirino nel Donbass”, news in diretta

Le notizie di oggi sulla guerra tra Ucraina e Russia: proseguono i negoziati per trovare un accordo su un piano di pace, ma Mosca chiede la resa delle truppe di Kiev nel Donbass.

28 Novembre 2025 07:17
Ultimo agg. 07:28
Le ultime notizie di oggi sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati di pace. Vladimir Putin ha affermato che il conflitto cesserà solo quando le truppe di Kiev si saranno ritirate nel Donbass. La replica: "Finché Zelenskyy sarà presidente, nessuno potrà contare sul fatto che cederemo territori".   "In corso un processo serio per trovare una soluzione negoziata al conflitto", ha detto il portavoce del Cremlino Peskov.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Guerra in Ucraina
07:28

Esplosioni nella notte in diverse città russe: segnalati attacchi con droni

La scorsa notte una serie di esplosioni è stata registrata in più città della Federazione Russa, tra cui Taganrog, Smolensk e Saratov, in quello che appare come un attacco coordinato condotto con droni.

Secondo quanto riferito dal quotidiano indipendente Astra, a Taganrog le detonazioni sono state udite nei pressi dell’aeroporto militare di Taganrog-Yuzhny, dove i residenti avrebbero segnalato un’intensa attività delle difese antiaeree.

Esplosioni sono state riportate anche a Saratov e Smolensk, con diverse riprese amatoriali che mostrano lampi e colonne di fumo riconducibili agli impatti.

Nel frattempo, nella città portuale di Novorossiysk, sul Mar Nero, i residenti sostengono che le sirene antiaeree siano entrate in funzione in seguito a un ulteriore presunto attacco condotto con droni.

Le autorità russe non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali sull’accaduto.

A cura di Davide Falcioni
07:25

"Quando finiranno i negoziati avremo già vinto la guerra in Ucraina": intervista al consigliere del Cremlino

Dmitry Suslov, politologo vicino ai vertici russi, spiega a Fanpage.it che Mosca tratta “solo per non umiliare Trump” e non ha alcuna fretta. Possibili compromessi su territori, asset congelati e sicurezza post-bellica. Intransigenza su altri punti chiave.

A cura di Davide Falcioni
