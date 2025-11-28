Guerra Ucraina-Russia, continuano i negoziati di pace, Putin: “Le truppe di Kiev si ritirino nel Donbass”, news in diretta

Le ultime notizie di oggi sulla guerra tra Russia e Ucraina e sui negoziati di pace. Vladimir Putin ha affermato che il conflitto cesserà solo quando le truppe di Kiev si saranno ritirate nel Donbass. La replica: "Finché Zelenskyy sarà presidente, nessuno potrà contare sul fatto che cederemo territori". "In corso un processo serio per trovare una soluzione negoziata al conflitto", ha detto il portavoce del Cremlino Peskov.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI