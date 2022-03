Guerra Ucraina Russia, news di oggi in diretta

Le news di oggi in diretta sulla guerra tra Ucraina e Russia nel 33esimo giorno di conflitto. Oggi via al nuovo round di negoziati in Turchia con colloqui faccia a faccia per tre giorni. Erdogan chiama Putin: "Necessario un cessate il fuoco immediato". Nella notte sirene di allerta aerea e bombardamenti su varie città e nelle regioni di Kiev, Kharkiv, Zhytomyr, Uman, Kherson, Lutsk e Rivne. Zelensky nella prima intervista a giornalisti russi: "Valutiamo neutralità e pronti a compromesso sul Donbass ma no a smilitarizzazione". A Kiev oggi riprende la scuola in modalità online. A Mariupol russi hanno preso controllo delle periferie

Per l'Onu sono 1.100 i civili morti e quasi 1.800 i feriti dall'inizio della guerra in Ucraina. In Italia finora sono arrivati 71.940 profughi ucraini. Unhcr: "Oltre 3,8 milioni di ucraini hanno lasciato il Paese". Di Maio: "Nelle prossime settimane la furia dell'esercito russo potrebbe intensificarsi sempre di più"

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0