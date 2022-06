Guerra Ucraina Russia, le news di oggi, Zelensky: “Resistiamo a Severodonetsk”. Mosca: “Gli USA ci hanno dichiarato una guerra per procura”

Centesimo giorno di guerra in Ucraina, le ultime notizie in tempo reale. Le forze russe occupano attualmente circa il 20% del territorio ucraino, le linee del fronte della battaglia si estendono per oltre 1.000 km in particolare nel sud est. Bombardamenti russi non si fermano. Kiev: riconquistai 8 chilometri di territorio occupato a Kherson. Stoltenberg (Nato): Occidente si prepari a guerra lunga in Ucraina". Oggi Presidente Senegal incontrerà Putin per discutere del rilascio delle forniture di grano. Via libera ambasciatori Ue a sesto pacchetto sanzioni.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI