Guerra Ucraina-Russia, news in diretta. Zelensky: “Pronti a trattare con Trump per porre fine al conflitto”

"Se arrivasse la pace in Ucraina, lo scenario migliore sarebbe una nuova Guerra Fredda. Ma Putin continuerà ad attaccare l’Europa". Lo ha affermato in un'intervista a Repubblica l'ex oligarca e attivista democratico russo Mikhail Khodorkovsky, attualmente in esilio a Londra. Khodorkovsky parla di due scenari possibili. "Il primo, quello peggiore, è un’escalation di Putin, fomentata dalle incertezze e incomprensioni che stanno spaccando l’Occidente. Potrebbe convincersi che è il momento buono per prendersi quasi tutta l’Ucraina, vista la riluttanza degli americani a continuare a combattere. A quel punto potrebbe anche andare avanti, e le prossime vittime saranno i Paesi Baltici, la Moldavia, fino alla Polonia e alla Romania".

Mentre nel secondo "si arriva a un cessate il fuoco sulle linee attuali di occupazione russa, ma non a un vero accordo di pace. Allora inizierà una nuova Guerra Fredda, tra la Russia e l’Europa. Difficile dire come si comporteranno gli Stati Uniti di Trump, ma ipotizziamo che questo stallo durerà cinque anni. Allora può succedere di tutto". Quanto a Volodymyr Zelensky "nell’ultimo periodo ha giocato male le sue carte. Non so se sia il presidente giusto in questo momento".