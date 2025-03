Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: proseguono negoziati a Riad, iniziati colloqui tra Mosca e Washington. Nella notte droni su Kiev

Le forze per le operazioni speciali ucraine hanno distrutto due elicotteri Ka-52 e due elicotteri Mi-8 nell'oblast di Belgorod, in territorio russo. Lo riporta Ukrainska Pravda citando le forze speciali di Kiev. "A seguito di un'operazione speciale condotta di recente, gli elicotteri sono stati distrutti da attacchi missilistici (utilizzando un lanciarazzi multiplo HIMARS) nel profondo del territorio russo, dove i russi avevano creato una piattaforma di pista di atterraggio, una posizione nascosta per il rapido ridispiegamento di aerei o attacchi inaspettati alle forze di sicurezza e difesa ucraine", si legge nella nota.