Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: oggi incontro Usa-Kiev a Riad. Droni russi sulla capitale, 3 morti tra cui bimba di 5 anni

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia, le notizie in diretta di domenica 23 marzo. La Cina valuta l'ingresso nella coalizione a sostegno dell'Ucraina per una possibile missione di pace, riferisce Welt am Sonntag citando fonti diplomatiche europee. Le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Ucraina si incontreranno invece domani a Riad. Lo riferiscono due fonti informate alla CnN. L'inviato USA Steve Witkoff afferma che il presidente Zelensky ha accettato la non adesione alla NATO e confermato le elezioni in Ucraina. La premier Meloni parteciperà giovedì a Parigi alla riunione sulla pace e sicurezza in Ucraina, annuncia Palazzo Chigi.

Kiev: nella notte 122 droni kamikaze russi, mai così tanti. Almeno tre morti, tra cui una bimba di tre anni.

16 minuti fa 08:40 Usa e Ucraina si incontrano oggi a Riad Le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Ucraina si incontreranno oggi a Riad. Lo riferiscono due fonti informate alla Cnn. L'incontro è stato confermato da Volydymyr Zelensky su X. Lunedì è invece in programma il colloquio tra la delegazione americana e quella russa, sempre in Arabia Saudita. A cura di Biagio Chiariello 27 minuti fa 08:29 Kiev: nella notte 122 droni kamikaze russi, mai così tanti Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina la notte scorsa con un record di 122 droni kamikaze di tipo Shahed: lo ha reso noto su Telegram l'Aeronautica militare di Kiev, aggiungendo che 97 di essi sono stati abbattuti dalle difese aeree del Paese. I velivoli senza pilota distrutti sono stati intercettati nel sud, nel nord, nell'ovest e nel centro del Paese. Inoltre, 25 droni-esca nemici sono caduti in zone aperte. L'attacco ha colpito le regioni di Kiev, Kharkiv, Sumy, Cernigov, Odessa e Donetsk. A cura di Biagio Chiariello 35 minuti fa 08:22 Guerra in Ucraina, news in diretta oggi 23 marzo Le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina si incontreranno domani a Riad, secondo quanto riferito da due fonti informate alla CNN. L'appuntamento è stato confermato su X dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lunedì, invece, è previsto un incontro tra le delegazioni americana e russa, sempre in Arabia Saudita. Nel frattempo, la Cina sta valutando l’adesione alla "coalizione dei volenterosi" a sostegno dell'Ucraina per una possibile missione di peacekeeping. Lo riporta Welt am Sonntag, edizione domenicale del quotidiano tedesco Die Welt, citando fonti diplomatiche europee. Secondo queste fonti, l’ingresso di Pechino potrebbe aumentare le probabilità che Mosca accetti la presenza di forze di mantenimento della pace. In serata, esplosioni hanno scosso il cielo di Kiev, mentre la contraerea ucraina è entrata in azione per respingere un attacco di droni russi. La premier Meloni parteciperà giovedì a Parigi alla riunione sulla pace e sicurezza in Ucraina, come annunciato da Palazzo Chigi. Intanto, il ministro degli Esteri Tajani è intervenuto dopo la telefonata tra il vicepremier Salvini e il vicepresidente USA Vance, sottolineando che la politica estera è prerogativa del presidente del Consiglio e del ministro degli Esteri, mentre le altre sono iniziative personali, seppur legittime. Salvini, invece, ha definito "surreali" le indiscrezioni su una presunta competizione con Meloni per ottenere riconoscimenti a Washington. A cura di Biagio Chiariello