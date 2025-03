Guerra Ucraina, news in diretta: oggi Zelensky in Arabia per colloqui di pace. Trump: “Riprenderemo condivisione intelligence con Kiev”

Gli aggiornamenti sulla guerra tra Ucraina e Russia, le notizie in diretta di lunedì 10 marzo: il presidente ucraino Zelensky oggi in Arabia Saudita per colloqui di pace, alla vigilia dei negoziati molto attesi di domani per risolvere il conflitto triennale tra Kiev e Mosca. Financial Times: "Kiev proporrà cessate il fuoco parziale per convincere gli Usa a riprendere gli aiuti". Trump afferma: "Riprenderemo condivisione intelligence con Kiev". Intanto Elon Musk su X parla a tutto campo sulla Nato, alleanza dalla quale gli Stati Uniti "dovrebbero uscire" perché "non ha senso che l'America paghi per la difesa dell'Europa", e su Starlink, "spina dorsale" della difesa ucraina, aggiungendo che "se lo disattivo la loro prima linea crollerebbe", prima di fare dietrofront: "Starlink non spegnerà mai i suoi terminali sull'Ucraina". Piantedosi: "Piano riarmo UE non è ideologicamente negativo, anzi".

11 minuti fa 08:23 Piantedosi: "Sì al piano di riarmo dell'Unione europea" "Prendiamo atto, come Europa, che il mondo sta cambiando e che dobbiamo marcare una nostra autosufficienza anche dall'America. Al di là del termine, riarmo o difesa comune, non vedo il piano in maniera ideologicamente negativa. Anzi, la pace si persegue anche così". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un'intervista al Foglio. È a favore? "Sì – risponde – senza un'adesione apertamente favorevole, ma di certo non ideologicamente contraria". A cura di Ida Artiaco 15 minuti fa 08:19 Trump: "Né Kiev né Mosca hanno le carte, fermeremo la guerra" "Io dico che (gli ucraini) non hanno le carte. Nessuno ha davvero le carte. La Russia non le ha". E "quello che bisogna fare è arrivare a un accordo e fermare le uccisioni. È una guerra senza senso e riusciremo a fermarla". Lo ha detto nelle scorse ore il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come riportato da Fox News, mentre in Arabia Saudita sono attesi i colloqui tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e il principe ereditario, Mohammed bin Salman, alla vigilia dell'incontro nella monarchia del Golfo tra delegazioni di Stati Uniti e Ucraina. A cura di Ida Artiaco 54 minuti fa 07:39 Musk: "Starlink non spegnerà mai i suoi terminali in Ucraina" "Per essere estremamente chiari, non importa quanto io non sia d'accordo con la politica ucraina, Starlink non spegnerà mai i suoi terminali. Sto semplicemente affermando che, senza Starlink, le linee ucraine collasserebbero, poiché i russi possono bloccare tutte le altre comunicazioni! Non faremo mai una cosa del genere né la useremmo come merce di scambio". Così Elon Musk su X torna sulla connessione di Starlink all'Ucraina. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:34 Media: "Kiev proporrà cessate il fuoco parziale per convincere Usa a riprendere gli aiuti" L'Ucraina cercherà di convincere gli Stati Uniti a riattivare gli aiuti militari e l'intelligence in occasione dei colloqui bilaterali che si svolgeranno in Arabia Saudita. Lo rivela il Financial Times citando funzionari informati sui preparativi per i negoziati in Arabia Saudita che hanno spiegato che Kiev sarebbe pronta "a proporre un cessate il fuoco parziale" con la Russia in particolare per quanto riguarda gli attacchi con droni e missili a lungo raggio e operazioni di combattimento nel Mar Nero. Una proposta, questa, "nella speranza che i progressi dei colloqui portino Washington a revocare la sua decisione di congelare la condivisione dell'intelligence e le forniture di armi". A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:33 Trump: "L'accordo con Kiev sui minerali possibile entro 2-3 giorni" L'accordo sui minerali rari con l'Ucraina potrebbe avvenire "nei prossimi due, tre giorni". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, senza però fornire altre indicazioni. Non è chiaro se Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti, abbia fatto un auspicio o parlato di svolta certa. L'Ucraina deve essere "seria" e perseguire la pace. “Non ha le carte in mano”, ha ripetuto il presidente. A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:28 Zelensky oggi in Arabia Saudita per colloqui di pace Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dovrebbe arrivare oggi in Arabia Saudita, un giorno prima dei colloqui cruciali tra funzionari ucraini e statunitensi per porre fine alla guerra con la Russia. I negoziati molto attesi di martedì per risolvere il conflitto triennale vedranno funzionari statunitensi e ucraini incontrarsi per la prima volta dalla visita di Zelensky alla Casa Bianca. Zelensky ha detto che incontrerà il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, poi ci sarà un incontro martedì con gli Stati Uniti. Ai colloqui nella città portuale di Jeddah sul Mar Rosso, l'inviato statunitense per il Medio Oriente Steve Witkoff ha detto che Washington vuole "mettere a punto un quadro per un accordo di pace e anche un cessate il fuoco iniziale". A cura di Ida Artiaco 1 ora fa 07:21 Trump: "Quasi ripresa condivisione intelligence con Ucraina" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che le autorità statunitensi "hanno quasi" ripreso la condivisione di intelligence con l'Ucraina. "Beh, abbiamo quasi [supeato la pausa nella condivisione di intelligence]. Voglio dire, abbiamo davvero quasi ripreso. E vogliamo fare tutto il possibile per far sì che l'Ucraina faccia sul serio nel fare qualcosa", ha detto ai giornalisti quando gli è stato chiesto se la pausa di condivisione di intelligence con l'Ucraina potesse essere revocata. In precedenza, la CBS, citando funzionari statunitensi, ha affermato che gli USA stavano ancora condividendo alcune informazioni di intelligence con Kiev. A cura di Ida Artiaco