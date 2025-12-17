Guerra in Ucraina, dalla Russia no a una tregua di Natale, Mosca dispiega nuovi missili intercontinentali, le news in diretta

Mentre sono in corso intensi negoziati diplomatici per tentare di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina, Mosca annuncia un ulteriore rafforzamento delle proprie capacità militari strategiche. Il ministero della Difesa russo ha comunicato l’installazione di nuovi missili balistici intercontinentali Yars in diversi silos del Paese, alla vigilia della Giornata delle Forze Missilistiche Strategiche Russe.

Secondo la nota ufficiale, il piano di riarmo prevede non solo la fornitura di nuovi sistemi missilistici, ma anche la creazione di infrastrutture dedicate a migliorare l’addestramento del personale e l’efficacia operativa delle unità. L’obiettivo dichiarato è aumentare la quota di sistemi strategici moderni e rafforzare la capacità delle forze di portare a termine le proprie missioni.

Il sistema Yars, impiegabile sia in silos sia su piattaforme mobili terrestri, ha una gittata massima di circa 11mila chilometri ed è in grado di trasportare testate multiple a rientro indipendente.

Parallelamente, il comandante delle Forze Missilistiche Strategiche, Sergei Karakayev, ha annunciato l’istituzione di un nuovo servizio di droni. L’iniziativa, ha spiegato, ha consentito di raddoppiare le capacità operative nel settore e di dotare le unità di sistemi senza pilota di ultima generazione, in linea con il rapido sviluppo delle tecnologie unmanned.