Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: oggi incontro Trump-Zelensky a Washington, presidente USA: “Rinunci a Crimea e Nato”

Le notizie dalla guerra tra Ucraina e Russia in diretta: oggi in programma il summit tra Trump e Zelensky alle ore 19:15 italiane, presenti anche i leader Ue, tra cui Giorgia Meloni. Il presidente USA parlerà del piano di pace con la Russia, dopo il vertice di Anchorage, in Alaska, con Putin. Il numero uno di Kiev chiederà una pace "vera e duratura". Per Trump, il presidente ucraino "può porre fine alla guerra" con la Russia "quasi immediatamente", se esclude che Kiev riprenda il controllo della Crimea annessa dalla Russia nel 2014 ed entri nella Nato.
Intanto, almeno otto civili sono stati uccisi e 35 feriti negli attacchi russi in Ucraina nelle ultime 24 ore.
Macron: "Continuare la pressione, la Russia tende a non mantenere gli impegni"
Il presidente francese Emmanuele Macron sul suo profilo X, ha scritto come "sarà essenziale trarre insegnamento dagli ultimi 30 anni, in particolare dalla consolidata propensione della Russia a non rispettare i propri impegni", ha aggiunto Macron ribadendo di essere concordi nel "continuare a esercitare pressioni sulla Russia finché la sua guerra di aggressione continuerà e non sarà raggiunta una pace solida e duratura che rispetti i diritti dell'Ucraina. Continueremo a collaborare strettamente con il Presidente Trump e il Presidente Zelensky per garantire che i nostri interessi siano tutelati in uno spirito di unità e responsabilità. La Francia continua a essere fermamente al fianco dell'Ucraina", ha concluso.
Zelensky: "Sosteniamo la proposta di trilaterale ma gli europei siano coinvolti in ogni fase"
"Sosteniamo la proposta del Presidente Trump di un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia. L'Ucraina sottolinea che le questioni chiave possono essere discusse a livello di leader e che un formato trilaterale è adatto a questo scopo". Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky in un post su X, annunciando un incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, lunedì prossimo a Washington. "È importante che gli europei siano coinvolti in ogni fase per garantire affidabili garanzie di sicurezza insieme all'America", ha scritto Zelensky aggiungendo: "Abbiamo anche discusso dei segnali positivi provenienti dalla parte americana in merito alla partecipazione alla garanzia della sicurezza dell'Ucraina. Continuiamo a coordinare le nostre posizioni con tutti i partner. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando".
Le autorità ucraine accusano la Russia: "9 morti in attacchi in 24 ore, anche tre minori"
Nove persone, compresi tre minori, sono rimaste uccise in attacchi che in 24 ore hanno colpito l'Ucraina. Lo denunciano le autorità locali, come riporta la Cnn nel giorno degli attesi colloqui di Washington.
A Kharkiv, secondo il governatore della regione Oleh Syniehubov, l'ultimo bilancio parla di almeno cinque morti e una ventina di feriti a seguito di un attacco che ha colpito un edificio residenziale. Fra le cinque vittime vi sono una bambina che aveva solo un anno e mezzo e un ragazzo di 16 anni. Cinque persone risultano disperse. Ieri sera un ragazzo di 15 anni è morto in un attacco russo che ha colpito una casa nella località di Novoyakovlivka, nella regione di Zaporizhzhia, come confermato dal governatore Ivan Fedorov.
Quali sono le condizioni di Putin per la pace in Ucraina
Dal vertice Trump-Putin in Alaska emergono proposte di pace che prevedono uno scambio territoriale: la Russia restituirebbe piccole aree occupate (440 km²) ma l’Ucraina dovrebbe cedere ampie zone orientali del Donbas (6.600 km²). Putin chiede anche il riconoscimento della Crimea, l’esclusione dell’Ucraina dalla NATO e la revoca di parte delle sanzioni. Trump: “Penso che siamo abbastanza vicini a un accordo”.
A che ora italiana è previsto l'incontro tra Trump e Zelensky oggi
La Casa Bianca ha diffuso il programma della giornata di oggi, che prevede dapprima l’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e successivamente un incontro con i leader europei giunti a Washington. Alle 12:00 (le 18:00 in Italia), i leader europei arriveranno alla Casa Bianca. Un’ora dopo, il presidente Zelensky sarà accolto da Trump (alle 19 circa) e avrà inizio l’incontro bilaterale tra i due. Verso le 20:15 italiane, Trump saluterà i leader europei prima di una foto di gruppo. Alle 21:00, prenderà il via l’incontro multilaterale tra tutti i leader e il presidente Trump. Non è stato indicato un orario ufficiale per la conclusione dell’incontro.
Di cosa discuteranno Trump e Zelensky oggi alla Casa Bianca
Guerra Ucraina-Russia, news in diretta sull'incontro tra Trump e Zelensky
