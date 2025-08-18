Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: oggi incontro Trump-Zelensky a Washington, presidente USA: “Rinunci a Crimea e Nato”

Il presidente francese Emmanuele Macron sul suo profilo X, ha scritto come "sarà essenziale trarre insegnamento dagli ultimi 30 anni, in particolare dalla consolidata propensione della Russia a non rispettare i propri impegni", ha aggiunto Macron ribadendo di essere concordi nel "continuare a esercitare pressioni sulla Russia finché la sua guerra di aggressione continuerà e non sarà raggiunta una pace solida e duratura che rispetti i diritti dell'Ucraina. Continueremo a collaborare strettamente con il Presidente Trump e il Presidente Zelensky per garantire che i nostri interessi siano tutelati in uno spirito di unità e responsabilità. La Francia continua a essere fermamente al fianco dell'Ucraina", ha concluso.