Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, Draghi, Macron e Scholz a Kiev: oggi incontro con Zelensky

113esimo giorno di guerra in Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale di oggi 16 giugno. Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz in missione a Kiev, oggi incontreranno Zelensky. Continuano i combattimenti in Donbass, Mosca ha invitato i combattenti che si trovano nell'impianto Azot a Severodonetsk a deporre le armi. Intanto, secondo la Cnn, sarebbero in arrivo nuovi aiuti militari Usa per 1 miliardo dollari. Gazprom comunica a Eni riduzione del 15% del flusso gas.

