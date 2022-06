Guerra Russia Ucraina, ultime notizie: notte di bombardamenti nel sud del Paese, missili russi su strutture militari Yavoriv

"L'Ucraina ha ottenuto lo status di Paese candidato all'Ue. È una cosa caduta dal cielo? Non abbiamo forse sopportato e fatto molto?". Sono queste le parole scelte dal presidente ucraino, Volodymy Zelensky, nel messaggio diffuso nelle scorse ore, in cui ha fatto il suo punto su una giornata segnata dal dibattito sulla "decisione storica" e ha criticato i discorsi "su tv, radio e Internet su cosa significhi, su quali condizioni l'Ucraina debba soddisfare e su quanto sarà difficile" e "quanti anni richiederà". "Gioiamo almeno un po' – così Zelensky – Immaginate di conquistare l'Everest". Il percorso davanti non spaventa l'Ucraina. "Non ci fermeremo – ha incalzato – Raggiungeremo il nostro Everest". E "parliamo almeno per un momento non di quello che ci aspetta, ma di quello che siamo riusciti a fare". "È stato fatto molto – ha proseguito – Non dimentichiamolo. Dobbiamo essere orgogliosi di noi stessi". "Abbiamo respinto i russi. E vinceremo – ha rivendicato passati più di quattro mesi dall'invasione russa dell'Ucraina – Non gioite per uno schiaffo a Mosca, ma siate orgogliosi del plauso all'Ucraina".