Guerra Russia Ucraina, ultime notizie di oggi: Oltre 6mila morti civili da inizio conflitto ma le bombe non si fermano

In Ucraina "le vittime civili della guerra finora sono 6.322, e i feriti 9.634". Lo ha affermato il capo degli affari politici dell'Onu, Rosemary DiCarlo, parlando in Consiglio di sicurezza. I dati, dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, vanno dal 24 febbraio al 18 ottobre. "Almeno 397 bambini sono stati uccisi in guerra dal 24 febbraio", ha aggiunto, precisando che "le cifre effettive sono probabilmente considerevolmente più alte".