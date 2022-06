Guerra Ucraina-Russia, ultime news di oggi, Zelensky: “I raid russi aumenteranno la prossima settimana”. Regno Unito: “L’esercito si prepari a combattere in Europa”

117esimo giorno di guerra in Ucraina, gli aggiornamenti in tempo reale dal conflitto di oggi 20 giugno. Zelensky: "Da questa settimana i raid russi aumenteranno". Secondo Kiev, i russi preparano offensiva a Sloviansk, nel Donetsk. Intanto le forze di Mosca stanno cercando di avanzare verso Kharkiv e a Severodonetsk si combatte casa per casa. Il Parlamento ucraino bandisce musica e importazioni di libri russi. Mosca: "“Comandanti Azov che erano nelle acciaierie a Mariupol sono ora detenuti in carcere russo”. USA: “Sosterremo Kiev fino a quando sarà necessario”. Lavrov: “Gli USA vogliono farci obbedire, non ci riusciranno”. WFP lancia l’allarme: “Servono fondi per affrontare la crisi alimentare”

