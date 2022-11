Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, Zelensky: “La conquista di Kherson ha segnato l’inizio della fine della guerra”

Le notizie del 15 novembre sulla guerra in Ucraina. Assemblea Onu approva risoluzione contro Mosca. Stati Uniti in pressing su Kiev perché si possa avviare un negoziato con la Russia. "Zelensky inizi a pensare a richieste realistiche", ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale Sullivan. La replica: "Sui negoziati niente compromessi". Zelensky a sorpresa a Kherson.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Conflitto in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0