Guerra Russia Ucraina, news di oggi. Corea del Nord riconosce repubbliche del Donbass, Zelensky: “Reagiremo”

Il colosso russo Gazprom ha detto ieri di non essere in grado di garantire il corretto funzionamento di Nord Stream, il gasdotto tra Russia ed Europa, in quanto non sa se riuscirà a recuperare una turbina tedesca in riparazione in Canada. In una nota diffusa sull’account Twitter dell’azienda si legge che "Gazprom non ha in suo possesso alcun documento che indichi che Siemens è in grado di portare il motore a turbina a gas fuori dal Canada, dove è in riparazione".