Guerra Russia Ucraina ultime notizie, si stringe il cerchio su Severodonetsk. Zelensky: “Mi aspetto sostegno di Scholz ad adesione a Ue”

"Il costo umano della battaglia" per Severodonetsk "è molto alto, è semplicemente terrificante" per gli ucraini. Lo ha dichiarato nel suo discorso quotidiano su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Le battaglie nel Donbas sicuramente passeranno alla storia militare come una delle battaglie più brutali in Europa e per l'Europa – l'esercito ucraino e la nostra intelligence hanno ancora tatticamente battuto l'esercito russo. E questo nonostante il vantaggio significativo dei russi nella quantità di equipaggiamento e, soprattutto, nei sistemi di artiglieria. Il prezzo di questa battaglia per noi è molto alto. È spaventoso. E attiriamo quotidianamente l'attenzione dei nostri partner sul fatto che solo un numero sufficiente di artiglieria moderna per l'Ucraina garantirà il nostro vantaggio e, infine, la fine della tortura russa del Donbass ucraino" ha aggiunto Zelensky.