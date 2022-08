Guerra Russia Ucraina, ultime notizie, Kiev: “Colpito deposito di munizioni russe, uccisi 41 soldati”

Un tribunale di Mosca ha multato per fake news il giornale indipendente Novaya Gazeta, condannandolo a pagare 350.000 rubli (5.500 dollari). La testata diretta dal premio Nobel per la Pace, Dmitri Muratov, è stata sanzionata ai sensi della nuova legge, varata dopo l’avvio della guerra in Ucraina, e che punisce "la diffusione di false informazioni di rilevanza sociale, presentate come notizie attendibili che generano una minaccia per la vita o la salute dei cittadini, o generano minacce per l’ordine pubblico".