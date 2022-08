Guerra Russia Ucraina, ultime notizie di oggi: Svezia e Finlandia nella Nato, Biden firma via libera all’ingresso, Kiev: “Zelensky disposto a incontrare Putin al G20”

168esimo giorno di guerra in Ucraina, le notizie di oggi in tempo reale. Kiev: “Zelensky disposto a incontrare Putin al G20”, Svezia e Finlandia nella Nato, Biden firma via libera all'ingresso. Crimea, esplode deposito di munizioni dell'Aeronautica russa. Kiev rivendica l'attacco: "È solo l'inizio" . Mosca interrompe flussi sull'oleodotto Druzhba verso l'Europa. Zaporizhzhya, i russi installano sistema di difesa aerea nei pressi della centrale nucleare. Appello dell'ONU: "Le parti in guerra facilitino l'assistenza umanitaria".

